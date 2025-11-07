10月から芸能活動を再開したタレント小島瑠璃子（31）が6日、都内で「中国ドキュメンタリー映画祭」完成披露開幕式に出席。ネット上で金髪姿の近影にまつわる投稿が相次いだ。

小島はボディーラインの浮き出る、ベージュのノースリーブ型ワンピースで登壇。同映画祭の発起人である竹内亮監督の作品「再会長江」でナレーションを務めた縁で、スペシャルゲストとして登場した。同監督とは友人関係で、新作「名無しの子」を編集しているタイミングで小島が中国・南京に遊びに来たという。

小島のイベント登場後、X（旧ツイッター）では、小島の金髪近影写真が拡散された。「小島瑠璃子さんの金髪姿が話題になってて、写真を見てから強い既視感がしばらく消えなかったんだけど、ああ！そうだ！あの感じはドラゴンボールの人造人間18号だ！」「こじるり もう31かぁ」「こじるり、金髪にしようがしないが理由とかどうでもいいんだけど眉毛がなんか気になる…」「こじるりかわいい」などと書き込まれていた。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が今年2月に急逝。10月に活動再開を報告していた。