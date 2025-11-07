【DX超合金 VF-19改 エクスカリバー 熱気バサラスペシャル】 発売日：10月25日 参考価格：36,300円 セール価格：25,468円

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の完成品トイ「DX超合金 VF-19改 エクスカリバー 熱気バサラスペシャル」を参考価格から29％オフの25,468円で販売している。

本商品は、「マクロス7」の主人公、熱気バサラが搭乗する可変戦闘機「VF-19改 エクスカリバー 熱気バサラスペシャル」を立体化したもの。DX超合金化にあたり、変形時余剰となっていたカバーパーツを収納可能な新規ギミックを搭載。オープン/クローズの2種に加えDX超合金オリジナル仕様の歌フェイスパーツが付属する。肩部スピーカーユニットは連動ギミックも搭載。熱気バサラのパイロットフィギュアも2種付属する。全高は約235mm（バトロイド形態時）。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・交換用フェイスパーツ×2

・ガンポッド

・パイロットフィギュア×2

・専用台座一式

【材質】

ABS、ダイキャスト、PVC製

マッシブなラインを再現したバトロイド形態。ランチャーポッドが付属

キャノピーを開けてディスプレイできる、「熱気バサラ」パイロットフィギュアが付属

機体上部カバーを収納できる新ギミックを搭載

ガウォーク形態でも肩部スピーカーユニットが開閉可能

ランディングギア収納、キャノピー開閉で駐機状態を再現。インテークカバーは着脱が可能

肩部スピーカーユニットは開閉可能。ダイヤ型の部分が連動する

フェイスパーツは、オープン時とクローズ時を装備

トイオリジナルの歌フェイスパーツ。バサラとリップシンクロする機能が開発されていたら……という仮定のボーナスパーツ

脚部ウェポンベイはハッチ開閉ギミックを再現。ミサイルの角度は変更できる

(C)1994 BIGWEST