高見侑里、第1子を妊娠 来年出産予定 夫はflumpool尼川元気
フリーアナウンサーでタレントの高見侑里（38）が第1子を妊娠していることが7日、わかった。オリコンニュースの取材に、所属するスターダストプロモーションが回答した。来年出産予定という。
【写真】ステージで演奏する尼川元気
高見は、神奈川県生まれ。立教大学文学部在学中の2008年、ミス立教、大学日本一を決める『Miss of Miss Campus Queen Contest』のグランプリに選ばれる。大学卒業後の09年からフジテレビ系『めざましどようび』のお天気キャスターなどを担当。プライベートでは、19年3月31日にロックバンド・flumpoolのベーシスト尼川元気（40）と結婚した。
