大津支局長 山崎光祥

琵琶湖の幸を代表するサケ科の高級魚「ビワマス」（体長３０〜７０センチ）。

おいしさと銀(ぎん)鱗(りん)の美しさから「琵琶湖の宝石」とも称される。今夏には国際学術誌で琵琶湖固有の新種と認められており、興味をひかれ、滋賀県長浜市の「山本屋魚(うお)濱(はま)」を訪ねた。

鮮度自慢の刺し身、口の中でとろけるおいしさ

ビワマスはアユやエビなどを食べ、上質な脂を蓄えている。山本屋魚濱は契約漁師が釣り上げ、「神経締め」などを施した天然ものを使う専門料理店で鮮度が自慢。刺し身と、発酵バターでソテーした切り身のちらしずしに、あら炊き、あら汁などが付く「琵琶鱒(ます)御膳一之重」（２５００円）が一押しという。

サーモンピンクの刺し身は口の中でとろけ、脂がしっかり乗っているのにしつこくない。ソテーは地元産しょうゆの香ばしさに加え、皮のパリッとした食感が全体のアクセントに。この組み合わせなら、いくらでも食べられそうだ。

店長の木田源氏(もとし)さん（５２）は「うまみ、甘み、脂の乗りで、ビワマスを超える淡水魚はない。まさに王様だ」とほれ込む。



こちらもオススメ…芋きんつば

店の周辺は「黒壁スクエア」と呼ばれる観光地で、羽柴（豊臣）秀吉が築いた城下町の美しい風情が残る。そこの名物の一つが、斜め向かいにある「芋平長浜店」の芋きんつばだ。

長浜市が火縄銃の産地だったため、伝来した種子島にちなんで芋平長浜店が約３０年前、鹿児島県の菓子店から製法を学んで作り始めた。「スクエアの発展に寄与する狙いだった」と社長の辻川作男さん（７４）。紅芋と安納芋、白あん入りの「極」（２５０円）が一番人気で、優しい甘さで町歩きの疲れを癒やしてくれる。

来年には同市も重要な舞台となるＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」が始まる。「聖地巡礼」で戦国ロマンを探訪しつつ、逸品の数々も味わってみてほしい。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

山本屋魚濱

滋賀県長浜市元浜町７の２

午前１１時〜午後３時、午後６時〜９時（夜間は要予約）。不定休（特に１０、１１月のビワマスの禁漁期は要確認）。

詳細はウェブサイトで。

芋平長浜店

長浜市元浜町８の１９

午前１０時半〜午後５時。不定休。

詳細はウェブサイトで。