THREEの冬限定フレグランスで心と肌を包み込む♡ホリデーの香りで満たされて

夜空のきらめきとともに、心がやさしくほどける冬の香り。今年のTHREEは、愛と希望をテーマにしたホリデーコレクションを展開します。100％自然由来の精油で仕立てた限定フレグランス「エッセンシャルセンツ ディスカバリー キット 2025」と、心も素肌も浄化する「ハンド＆ボディ ケア キット」。香りを纏うたび、自分の内側から輝きが満ちていくような、冬だけのスモールラグジュアリーをお届けします♡

冬を彩る3つの香り。THREEの限定ディスカバリーキット

THREE エッセンシャルセンツ ディスカバリー キット 2025

「THREE エッセンシャルセンツ ディスカバリー キット 2025」（限定1種・税込11,000円）は、ホリデーの夜をイメージした3つの香りが楽しめる特別なセット。

ゼラニウムにコニャックとスパイスを合わせた「果実」の香り〈X06 NEON TWINKLE〉、星空を思わせる清らかな「樹」の香り〈X07 WHISPERING STAR〉。

そして心を整える「石」の香り〈00 WRITTEN IN STONE〉。どれもTHREEオリジナルの国産精油を使用し、100％精油のナチュラルな香りで創香されています。

持ち運びやすい5mLのミニサイズで、気分に合わせて香りを変える楽しみも。

「SENKA パーフェクトホイップ」がシナモロールと夢のコラボ♪限定パッケージをチェック

心も肌も“浄化”するハンド＆ボディケアキット

THREE エッセンシャルセンツ ハンド＆ボディ ケア キット

「THREE エッセンシャルセンツ ハンド＆ボディ ケア キット」（限定2種・各税込5,940円）は、精油の香りと天然塩の恵みを融合した贅沢なケアアイテム。

「果実」の香り〈I〉と「樹」の香り〈R〉から選べる2タイプで、どちらも海塩と岩塩をブレンドしたオリジナルバスソルト（300g）と、うるおいを閉じ込めるハンド＆ネイルクリーム（25g）がセットに。

手肌をしっとり包み込みながら、心までほぐれるような香りが広がります。THREEオリジナルのゼラニウム、ローズマリー、コモンタイム精油を配合し、深呼吸するたびにリラックスへと導いてくれます。

香りとともに、自分を大切にする時間を♡

あわただしい季節の中で、自分を思いやるひとときを届けてくれるTHREEのホリデーコレクション。精油の香りが心を鎮め、肌を優しく包み込む瞬間はまるで冬の魔法のよう。

日々のバスタイムやハンドケアを通して、自分をいたわる小さな儀式を楽しんで。大切な人へのギフトにもぴったりな限定キットで、“香りと寄り添う冬時間”を過ごしてみませんか。