兵庫県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位は5年連続で「西宮市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、兵庫県居住の20歳以上の男女3万8550人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜兵庫県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。
本記事では、兵庫県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「治安も良く自然も豊かなのに、都心まで移動が早い」「閑静な住宅街の佇まいを残しながらも、日々新しい建物が建ち活気がある」「駅や商業施設に近く、ここから離れたくない」といった声が多く寄せられており、安心感と利便性の両立が評価されています。
居住者コメントでは「交通網も便利で都市部に近く、商業施設も充実」「海も山も近く、夜は星がきれいに見える」「おしゃれな街で、住んでいる人が礼儀正しい」「市長が若く新しい施策に期待が持てる」といった、環境・利便性・文化面への高い満足度が見て取れます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
