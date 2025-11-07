森保J選外の27歳がEL初ゴールも…８分間で３失点のセルティック、無傷の難敵に完敗。４日前“94歳”の指揮官が総括「あらゆる特別な状況が影響した」
現地11月６日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第４節で、複数の日本人選手を擁するスコットランド王者セルティックが、デンマークの強豪ミッティランと敵地で対戦。１−３で完敗し、今大会１勝１分２敗となった。
33分に先制点を許すと、35分、41分にも失点。短時間のうちに３点ものビハインドを負った。その後、ハーフタイム明けに前田大然、69分に旗手怜央を投入し、状況の打開を目指したものの、反撃は81分に旗手がPKで挙げた１点に留まった。
なお、今回も森保ジャパンのメンバーを外れた27歳はEL初ゴールとなった。
電撃辞任したブレンダン・ロジャーズの後任として、臨時でチームを率いているマーティン・オニール監督が、試合後に『Celtic TV』のインタビューに対応。「厳しい試合になると予想していた」と切り出し、無傷の４連勝を成し遂げた難敵との戦いを振り返った。
「30分時点でスコアは０−０で、我々は順調に試合を進めていた。ところが、１分間で２点、７分間で３点を失ってしまった。当然、試合の流れは変わった。後半、チームは多くの回復力を見せて粘り強く戦った。あの時点でチームは崩れる可能性もあったが、選手たちはちょっとした気概を見せてくれた」
つい４日前、セルティックは延長戦までもつれ込む激闘の末に、宿敵レンジャーズとのリーグカップ準決勝を制した。その際に「月曜日（自身が就任した10月27日）は73歳だったのに...今は94歳だ！」と言い放っていたベテラン指揮官は、こうも語った。
「日曜日の感情や、延長戦など、あらゆる特別な状況が間違いなく影響したと思う。ここ数週間、チームは困難な時期を経験していた。クラブとしては珍しい敗戦を重ね、欧州の遠征という非常に厳しいアウェーゲームに臨んだ。こうした事態は起こり得るものだ。集中し直そうとした矢先に２点目を許し、厳しい展開になった。こうした課題は国内リーグで対処し、欧州戦線での改善を図る必要がある。
後半はその第一歩となった。繰り返しになるが、相手は非常に優れたチームだった。完全に崩れ落ちる可能性もあったが、我々は粘り強さを見せた。これは良い兆候であり、日曜日の試合に向けた準備に役立つよう願っている」
今週日曜には、国内リーグで下から３番目の10位に沈むキルマーノックと相まみえる。きっちりと勝利を掴み、より良い状態で年内最後の代表ウィークを迎えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冷静に決めた！旗手のEL初ゴール
