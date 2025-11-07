佐伯マリンレモン

佐伯市特産の「マリンレモン」で作ったジャムを自家製白あんに練り込み、小麦粉の生地で包んだまんじゅう。

もっちりとした食感とともに、爽やかな酸味と香り、優しい甘さが口いっぱいに広がる。

口いっぱいに広がる優しい甘さ

手がけているのは、同市の和洋菓子店「月うさぎ」を経営する古川製菓。マリンレモンは、温暖な気候の同市沿岸地域で海風を受けて育つレモンのブランド名で、地元食材を知ってもらおうとそのまま菓子名にした。

毎年秋頃、約１８０キロのレモンから色づく前の緑色の皮と果汁を手作業で取り出し、１年分のジャムを一気に作る。地産地消の菓子として２０１８年に販売を始め、世代を問わず人気を集めている。

若々しいレモンの爽やかさ楽しんで

「月うさぎ」店長の古川淳さん

「店に併設された工場で作っており、秋には店内にもレモンの香りが広がります。お土産としても人気です。佐伯の海や太陽の恵みを受けた、若々しいレモンの爽やかさを楽しんでもらいたいです」

お取り寄せ

１０個入り１７２８円（税込み、送料別）など。注文はオンラインショップで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。