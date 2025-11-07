巨人から育成ドラフト５位指名されたオイシックス・知念大成外野手が７日、巨人の秋季キャンプに参加した。第３クール初日、午前９時前からオイシックスのユニホーム姿でジャイアンツタウンスタジアムに姿を現し、チーム本隊に合流。泉口らと笑顔で会話するシーンもあり、その後はアップからさっそく汗を流した。高校・大学を除く独立リーグなどの選手は規定上、この時期から参加可能となっている。

知念は左投げ左打ちの外野手で、沖縄尚学、沖縄電力を経て昨季からイースタン・リーグに参入したオイシックスでプレー。昨季は出場１１１試合で打率３割２分３厘、４本塁打、３９打点で首位打者を獲得し、今季は１１６試合で打率２割８分６厘、９本塁打、６６打点で打点王と最多安打（１２６安打）のタイトルを獲得した。

沖縄電力を退社してまでプロ入りの夢をかなえた苦労人で、指名あいさつの際には「なるべく早く支配下を勝ち取りたいですし、自分の持っているものをアピールできたら」と意気込んでいた。巨人の秋季キャンプはＧタウンとジャイアンツ球場で１３日まで実施される。