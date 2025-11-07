ドル円理論価格 1ドル＝153.47円（前日比+0.47円）
割高ゾーン：154.26より上
現値：153.00
割安ゾーン：152.68より下
過去5営業日の理論価格
2025/11/06 153.00
2025/11/05 153.99
2025/11/04 154.66
2025/11/03 154.69
2025/10/31 154.16
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
