「WELLA TRENDVISION award 2025 THE FINAL」が開催　ヘアデザイン“日本一”を目指す頂上決戦

世界最大級のヘアデザインコンテスト「ウエラ トレンドビジョン アワード 2025 ザ ファイナル（WELLA TRENDVISION award 2025THE FINAL）」が11月4日に東京・渋谷ヒカリエホールで開催された。同コンテストは、新しいトレンドを創る「クリエイティブ アワード（CREATIVE AWARD）」と、リアルトレンドを魅せる「リアル スタイル アワード（REAL STYLE AWARD）」の2部門で構成。クリエイティブ アワードではエリア予選を勝ち抜いてきた30人が、リアル スタイル アワードからはフォト審査を通過した15人のファイナリストが各部門での“日本一”を目指し、カットやスタイリングなどの技術を競った。

【画像をもっと見る】

同コンテストは、「人びとに喜びや感動をもたらすスタイリストのコミュニティを支え、そこから生まれる価値を未来につなげていくこと」を目的に2002年に誕生。全国のスタイリスト・カラーリストを対象に、参加費無料・年齢制限無しでエントリーを受け付け、作品作りの技術を競い合う場を提供している。

両部門とも競技は1フロアで実施し、45分の制限時間の中で創造性と技術を競い合った。審査基準は、クリエイティブ アワードではフォルム・バランス・テクニックといったヘアデザインと、全体的なビジョンとルックスが、リアル スタイル アワードでは、旬なヘアカラーデザインとトレンドを意識したファッションやメイク表現が問われた。

審査員としてリアル スタイル アワードでは、「イマイ（imai）」江波戸大輔、「シマ（SHIMA）」奈良裕也、「ユーレルム（U-REALM）」高木祐介らが出席。総評では「女性像毎にトレンドがあり、幅広い選択肢があると思う。その中でカラーや質感などで素敵な女性像を表現できたかどうかが審査の鍵となった」「人それぞれリアルの解釈が違うからこそ、突き抜けた作品が見られると思ったが、どこかで見たことのあるスタイルが多く感じた。厳しいコメントにはなってしまうが、来年はもっとグッとくるものを目指して頑張ってほしい」などのコメントが出た。

クリエイティブ アワードでは、「アンジェリカ（Angelica）」岩田敏春、「ピーク・ア・ブー（PEEK-A-BOON）」川島文夫、「ドゥーブル（Double）」山下浩二らが審査。岩田は、「今年の審査は過去で1番難しかった。それだけ皆さん実力が拮抗してきているということだと思う。近年、美容師のコンテスト離れが目立つが、皆さんのように毎年チャレンジを続けることは素晴らしいこと。一つのことをやり続けることは自分の人生を豊かにすることなので、これらも素敵なデザインを作り続けてほしい」とエールを送った。

表彰式では、リアル スタイル アワードでは、ブロンズに「コン（KON）」代表 清原崇弘が、シルバーに「コティ（COTY）」清上桃華が、ゴールドには「ユルク（JURK）」朝日美月祈が選出された。ゴールドアワードを受賞した朝日は、「昨年は2連覇をかけて挑みましたが届かず、すごく悔しい思いをしました。1度は応募を辞めようかと迷ったのですが、もう一度DESTINATIONの舞台に行きたいという思いで頑張れました。皆さんからの応援を力に結果を出せたことが何よりも嬉しいです」と喜びを明かした。

クリエイティブ アワードでは、ブロンズに「シーレム（SILEM）」 濱崎綾、シルバーに「ピーク・ア・ブー」森田大樹、ゴールドに「エヌ（N）」 咲音が選ばれた。No.1に輝いた咲音は、「モデルさんや、ヘアメイクの方など色々な人の力を借りてここまで来ることができました。本当に感謝しています。私自身、まだ4年目のなので、これからまだまだ伸び代しかないと思っています。これからも応援よろしくお願いします」と締め括った。

なお、今年度の各部門の受賞者には、世界各国のヘアデザイナーが集まるグローバルイベント「DESTINATION」に招待される予定だ。