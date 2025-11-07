ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は237億円と低調 ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は237億円と低調

7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比13.1％減の542億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.2％減の420億円となっている。



個別ではＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <2838> など7銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が7.40％高、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> が4.03％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.94％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は4.51％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.74％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は3.68％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.52％安と大幅に下落している。



日経平均株価が677円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金237億5900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均337億600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が50億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億9400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が20億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億5900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億7400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

