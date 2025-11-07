決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 助川電気、ナカニシ、内海造 (11月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7711> 助川電気 東Ｓ -22.03 11/ 6 本決算 1.10
<9514> エフオン 東Ｓ -18.27 11/ 6 1Q -56.42
<3698> ＣＲＩ 東Ｇ -13.73 11/ 6 本決算 8.83
<7018> 内海造 東Ｓ -12.50 11/ 6 上期 259.95
<9127> 玉井船 東Ｓ -6.62 11/ 6 上期 赤転
<9067> 丸運 東Ｓ -5.71 11/ 6 上期 36.98
<4224> ロンシール 東Ｓ -5.63 11/ 6 上期 72.78
<3690> イルグルム 東Ｓ -5.36 11/ 6 本決算 11.11
<7841> 遠藤製作所 東Ｓ -4.72 11/ 6 3Q -18.56
<5391> Ａ＆ＡＭ 東Ｓ -4.35 11/ 6 上期 -32.88
<9057> 遠州トラック 東Ｓ -4.26 11/ 6 上期 -3.18
<7212> エフテック 東Ｓ -3.93 11/ 6 上期 黒転
<6730> アクセル 東Ｓ -3.32 11/ 6 上期 23.32
<6867> リーダー電子 東Ｓ -3.30 11/ 6 上期 赤縮
<3634> ソケッツ 東Ｓ -2.10 11/ 6 上期 黒転
<7222> 日産車体 東Ｓ -1.45 11/ 6 上期 黒転
<7857> セキ 東Ｓ -1.28 11/ 6 上期 赤転
<9083> 神姫バ 東Ｓ -0.74 11/ 6 上期 93.25
<7716> ナカニシ 東Ｓ -0.74 11/ 6 3Q -10.96
<4512> わかもと 東Ｓ -0.70 11/ 6 上期 赤縮
<4404> ミヨシ 東Ｓ -0.54 11/ 6 3Q -62.42
<4464> ソフト９９ 東Ｓ -0.51 11/ 6 上期 8.38
<1981> 協和日成 東Ｓ -0.43 11/ 6 上期 133.11
<4012> アクシス 東Ｓ -0.39 11/ 6 3Q 0.64
<3326> ランシステム 東Ｓ -0.31 11/ 6 上期 43.33
<3796> いい生活 東Ｓ -0.20 11/ 6 上期 黒転
<9312> ケイヒン 東Ｓ -0.19 11/ 6 上期 25.12
<4926> シーボン 東Ｓ -0.17 11/ 6 上期 黒転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
