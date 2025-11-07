―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7711> 助川電気 　　　東Ｓ 　 -22.03 　 11/ 6　本決算　　　　1.10
<9514> エフオン 　　　東Ｓ 　 -18.27 　 11/ 6　　　1Q　　　-56.42
<3698> ＣＲＩ 　　　　東Ｇ 　 -13.73 　 11/ 6　本決算　　　　8.83
<7018> 内海造 　　　　東Ｓ 　 -12.50 　 11/ 6　　上期　　　259.95
<9127> 玉井船 　　　　東Ｓ　　 -6.62 　 11/ 6　　上期　　　　赤転

<9067> 丸運 　　　　　東Ｓ　　 -5.71 　 11/ 6　　上期　　　 36.98
<4224> ロンシール 　　東Ｓ　　 -5.63 　 11/ 6　　上期　　　 72.78
<3690> イルグルム 　　東Ｓ　　 -5.36 　 11/ 6　本決算　　　 11.11
<7841> 遠藤製作所 　　東Ｓ　　 -4.72 　 11/ 6　　　3Q　　　-18.56
<5391> Ａ＆ＡＭ 　　　東Ｓ　　 -4.35 　 11/ 6　　上期　　　-32.88

<9057> 遠州トラック 　東Ｓ　　 -4.26 　 11/ 6　　上期　　　 -3.18
<7212> エフテック 　　東Ｓ　　 -3.93 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<6730> アクセル 　　　東Ｓ　　 -3.32 　 11/ 6　　上期　　　 23.32
<6867> リーダー電子 　東Ｓ　　 -3.30 　 11/ 6　　上期　　　　赤縮
<3634> ソケッツ 　　　東Ｓ　　 -2.10 　 11/ 6　　上期　　　　黒転

<7222> 日産車体 　　　東Ｓ　　 -1.45 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<7857> セキ 　　　　　東Ｓ　　 -1.28 　 11/ 6　　上期　　　　赤転
<9083> 神姫バ 　　　　東Ｓ　　 -0.74 　 11/ 6　　上期　　　 93.25
<7716> ナカニシ 　　　東Ｓ　　 -0.74 　 11/ 6　　　3Q　　　-10.96
<4512> わかもと 　　　東Ｓ　　 -0.70 　 11/ 6　　上期　　　　赤縮

<4404> ミヨシ 　　　　東Ｓ　　 -0.54 　 11/ 6　　　3Q　　　-62.42
<4464> ソフト９９ 　　東Ｓ　　 -0.51 　 11/ 6　　上期　　　　8.38
<1981> 協和日成 　　　東Ｓ　　 -0.43 　 11/ 6　　上期　　　133.11
<4012> アクシス 　　　東Ｓ　　 -0.39 　 11/ 6　　　3Q　　　　0.64
<3326> ランシステム 　東Ｓ　　 -0.31 　 11/ 6　　上期　　　 43.33

<3796> いい生活 　　　東Ｓ　　 -0.20 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<9312> ケイヒン 　　　東Ｓ　　 -0.19 　 11/ 6　　上期　　　 25.12
<4926> シーボン 　　　東Ｓ　　 -0.17 　 11/ 6　　上期　　　　黒転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース