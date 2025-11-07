『ドラゴンボールZ』デスクトップリアルマッコイEXに特殊装備のバイクで疾走する「孫悟空」が登場
メガハウスは、『ドラゴンボールZ』より「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」(27,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月7日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」(27,280円)
作中や扉絵などの印象的なシーンを再現した完成品フィギュアシリーズ「デスクトップリアルマッコイEX」第3弾は、特殊装備のバイクで疾走する「孫悟空」を立体化。
印象的なイラストを元に各部ディテールを徹底再現。エンジン周りの配管やサドルバッグ、ガンホルダーまで質感の違いを精密に作り込んだバイクと、如意棒を背負い躍動感あふれるポーズと弾ける表情が魅力の孫悟空。
デスクを冒険の出発点に変えるような、ファン必携の決定版商品となっている。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
