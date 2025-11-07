―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6307> サンセイ 　　　東Ｓ 　 +18.53 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<6927> ヘリオスＴＨ 　東Ｓ 　 +15.45 　 11/ 6　　上期　　　-24.39
<3744> サイオス 　　　東Ｓ 　 +15.10 　 11/ 6　　　3Q　　　785.37
<4477> ＢＡＳＥ 　　　東Ｇ 　 +15.00 　 11/ 6　　　3Q　　　 44.23
<8045> 浜丸魚 　　　　東Ｓ 　 +10.93 　 11/ 6　　上期　　　 13.92

<5956> トーソー 　　　東Ｓ　　 +7.96 　 11/ 6　　上期　　 2840.00
<6658> シライ電子 　　東Ｓ　　 +6.98 　 11/ 6　　上期　　　-22.78
<3447> 信和 　　　　　東Ｓ　　 +5.54 　 11/ 6　　上期　　　 57.06
<3242> アーバネット 　東Ｓ　　 +4.14 　 11/ 6　　　1Q　　　　黒転
<8018> 三共興 　　　　東Ｓ　　 +3.60 　 11/ 6　　上期　　　-16.05

<4388> エーアイ 　　　東Ｇ　　 +3.40 　 11/ 6　　上期　　　　赤転
<4800> オリコン 　　　東Ｓ　　 +2.99 　 11/ 6　　上期　　　 21.44
<3420> ケーエフシー 　東Ｓ　　 +2.57 　 11/ 6　　上期　　　131.16
<6403> 水道機 　　　　東Ｓ　　 +2.28 　 11/ 6　　上期　　　　赤縮
<3910> ＭＫシステム 　東Ｓ　　 +2.04 　 11/ 6　　上期　　　　黒転

<7089> フォースタ 　　東Ｇ　　 +1.68 　 11/ 6　　上期　　　112.90
<4615> 神東塗 　　　　東Ｓ　　 +1.57 　 11/ 6　　上期　　　　6.61
<5015> ＢＰカストロ 　東Ｓ　　 +1.41 　 11/ 6　　　3Q　　　 18.03
<4624> イサム 　　　　東Ｓ　　 +1.40 　 11/ 6　　上期　　　 29.49
<9376> ユーラシア 　　東Ｓ　　 +1.25 　 11/ 6　本決算　　　 14.63

<9857> 英和 　　　　　東Ｓ　　 +1.17 　 11/ 6　　上期　　　　4.92
<4671> ファルコＨＤ 　東Ｓ　　 +1.16 　 11/ 6　　上期　　　 14.00
<1966> 高田工 　　　　東Ｓ　　 +1.13 　 11/ 6　　上期　　　-88.03
<6322> タクミナ 　　　東Ｓ　　 +0.83 　 11/ 6　　上期　　　　4.58
<6402> 兼松エンジ 　　東Ｓ　　 +0.65 　 11/ 6　　上期　　　 23.79

<3908> コラボス 　　　東Ｇ　　 +0.63 　 11/ 6　　上期　　　 70.59
<2573> 北海コカ 　　　東Ｓ　　 +0.51 　 11/ 6　　　3Q　　　　3.78
<9537> 北陸ガス 　　　東Ｓ　　 +0.41 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 　東Ｇ　　 +0.40 　 11/ 6　　上期　　　　赤転
<4678> 秀英 　　　　　東Ｓ　　 +0.35 　 11/ 6　　上期　　　　赤縮

<6524> 湖北工業 　　　東Ｓ　　 +0.31 　 11/ 6　　　3Q　　　-15.00
<3712> 情報企画 　　　東Ｓ　　 +0.18 　 11/ 6　本決算　　　　0.20
<6248> 横田製 　　　　東Ｓ　　 +0.12 　 11/ 6　　上期　　　 -3.82
<2819> エバラ食品 　　東Ｓ　　 +0.08 　 11/ 6　　上期　　　-11.16

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース