決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＢＡＳＥ、湖北工業、ヘリオスＴＨ (11月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6307> サンセイ 東Ｓ +18.53 11/ 6 上期 黒転
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +15.45 11/ 6 上期 -24.39
<3744> サイオス 東Ｓ +15.10 11/ 6 3Q 785.37
<4477> ＢＡＳＥ 東Ｇ +15.00 11/ 6 3Q 44.23
<8045> 浜丸魚 東Ｓ +10.93 11/ 6 上期 13.92
<5956> トーソー 東Ｓ +7.96 11/ 6 上期 2840.00
<6658> シライ電子 東Ｓ +6.98 11/ 6 上期 -22.78
<3447> 信和 東Ｓ +5.54 11/ 6 上期 57.06
<3242> アーバネット 東Ｓ +4.14 11/ 6 1Q 黒転
<8018> 三共興 東Ｓ +3.60 11/ 6 上期 -16.05
<4388> エーアイ 東Ｇ +3.40 11/ 6 上期 赤転
<4800> オリコン 東Ｓ +2.99 11/ 6 上期 21.44
<3420> ケーエフシー 東Ｓ +2.57 11/ 6 上期 131.16
<6403> 水道機 東Ｓ +2.28 11/ 6 上期 赤縮
<3910> ＭＫシステム 東Ｓ +2.04 11/ 6 上期 黒転
<7089> フォースタ 東Ｇ +1.68 11/ 6 上期 112.90
<4615> 神東塗 東Ｓ +1.57 11/ 6 上期 6.61
<5015> ＢＰカストロ 東Ｓ +1.41 11/ 6 3Q 18.03
<4624> イサム 東Ｓ +1.40 11/ 6 上期 29.49
<9376> ユーラシア 東Ｓ +1.25 11/ 6 本決算 14.63
<9857> 英和 東Ｓ +1.17 11/ 6 上期 4.92
<4671> ファルコＨＤ 東Ｓ +1.16 11/ 6 上期 14.00
<1966> 高田工 東Ｓ +1.13 11/ 6 上期 -88.03
<6322> タクミナ 東Ｓ +0.83 11/ 6 上期 4.58
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ +0.65 11/ 6 上期 23.79
<3908> コラボス 東Ｇ +0.63 11/ 6 上期 70.59
<2573> 北海コカ 東Ｓ +0.51 11/ 6 3Q 3.78
<9537> 北陸ガス 東Ｓ +0.41 11/ 6 上期 黒転
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 東Ｇ +0.40 11/ 6 上期 赤転
<4678> 秀英 東Ｓ +0.35 11/ 6 上期 赤縮
<6524> 湖北工業 東Ｓ +0.31 11/ 6 3Q -15.00
<3712> 情報企画 東Ｓ +0.18 11/ 6 本決算 0.20
<6248> 横田製 東Ｓ +0.12 11/ 6 上期 -3.82
<2819> エバラ食品 東Ｓ +0.08 11/ 6 上期 -11.16
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース