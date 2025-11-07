決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＩＨＩ、郵船、バンナムＨＤ (11月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5202> 板硝子 東Ｐ -31.72 11/ 6 上期 160.39
<2802> 味の素 東Ｐ -18.23 11/ 6 上期 2.44
<7071> アンビスＨＤ 東Ｐ -17.92 11/ 6 本決算 -47.97
<7004> カナデビア 東Ｐ -17.49 11/ 6 上期 赤転
<6787> メイコー 東Ｐ -13.84 11/ 6 上期 41.91
<6976> 太陽誘電 東Ｐ -13.16 11/ 6 上期 19.93
<9468> カドカワ 東Ｐ -11.63 11/ 6 上期 -30.63
<3433> トーカロ 東Ｐ -11.33 11/ 6 上期 22.39
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ -9.29 11/ 6 上期 19.37
<4483> ＪＭＤＣ 東Ｐ -7.95 11/ 6 上期 19.08
<4202> ダイセル 東Ｐ -7.36 11/ 6 上期 -33.74
<5563> 新日本電工 東Ｐ -7.29 11/ 6 3Q -43.87
<3863> 日本紙 東Ｐ -7.21 11/ 6 上期 377.49
<6925> ウシオ電 東Ｐ -6.80 11/ 6 上期 -7.58
<5851> リョービ 東Ｐ -6.75 11/ 6 3Q 13.92
<5632> 菱製鋼 東Ｐ -6.21 11/ 6 上期 -14.91
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ -5.82 11/ 6 上期 -4.64
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 東Ｐ -5.65 11/ 6 上期 7.47
<7740> タムロン 東Ｐ -5.65 11/ 6 3Q -19.21
<3107> ダイワボウ 東Ｐ -5.65 11/ 6 上期 63.36
<9424> 日本通信 東Ｐ -5.52 11/ 6 上期 77.54
<6963> ローム 東Ｐ -5.33 11/ 6 上期 黒転
<7956> ピジョン 東Ｐ -5.20 11/ 6 3Q 20.80
<5949> ユニプレス 東Ｐ -4.99 11/ 6 上期 42.28
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ -4.98 11/ 6 上期 31.34
<4901> 富士フイルム 東Ｐ -4.24 11/ 6 上期 15.33
<5208> 有沢製 東Ｐ -3.74 11/ 6 上期 -26.16
<3036> アルコニクス 東Ｐ -3.59 11/ 6 上期 -1.74
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ -3.37 11/ 6 上期 19.23
<9101> 郵船 東Ｐ -3.33 11/ 6 上期 -56.15
<6339> 新東工 東Ｐ -3.05 11/ 6 上期 64.63
<1870> 矢作建 東Ｐ -2.51 11/ 6 上期 502.42
<5301> 東海カーボン 東Ｐ -2.48 11/ 6 3Q 30.84
<3676> デジハＨＤ 東Ｐ -2.18 11/ 6 上期 75.77
<2730> エディオン 東Ｐ -1.90 11/ 6 上期 -4.49
<8065> 佐藤商 東Ｐ -1.89 11/ 6 上期 15.60
<3837> アドソル日進 東Ｐ -1.72 11/ 6 上期 25.39
<7731> ニコン 東Ｐ -1.69 11/ 6 上期 赤転
<1375> ユキグニ 東Ｐ -1.65 11/ 6 上期 -67.89
<8154> 加賀電子 東Ｐ -1.58 11/ 6 上期 19.20
<4917> マンダム 東Ｐ -1.55 11/ 6 上期 37.78
<7979> 松風 東Ｐ -1.52 11/ 6 上期 -1.46
<6479> ミネベア 東Ｐ -1.45 11/ 6 上期 12.13
<1926> ライト 東Ｐ -1.38 11/ 6 上期 26.51
<2810> ハウス食Ｇ 東Ｐ -1.35 11/ 6 上期 -33.10
<8032> 紙パル商 東Ｐ -1.24 11/ 6 上期 -54.57
<6622> ダイヘン 東Ｐ -1.20 11/ 6 上期 36.94
<2389> デジタルＨＤ 東Ｐ -1.01 11/ 6 3Q 22.50
<3252> 地主 東Ｐ -0.76 11/ 6 3Q -53.03
<8075> 神鋼商 東Ｐ -0.48 11/ 6 上期 -5.34
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース