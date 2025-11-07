―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5202> 板硝子 　　　　東Ｐ 　 -31.72 　 11/ 6　　上期　　　160.39
<2802> 味の素 　　　　東Ｐ 　 -18.23 　 11/ 6　　上期　　　　2.44
<7071> アンビスＨＤ 　東Ｐ 　 -17.92 　 11/ 6　本決算　　　-47.97
<7004> カナデビア 　　東Ｐ 　 -17.49 　 11/ 6　　上期　　　　赤転
<6787> メイコー 　　　東Ｐ 　 -13.84 　 11/ 6　　上期　　　 41.91

<6976> 太陽誘電 　　　東Ｐ 　 -13.16 　 11/ 6　　上期　　　 19.93
<9468> カドカワ 　　　東Ｐ 　 -11.63 　 11/ 6　　上期　　　-30.63
<3433> トーカロ 　　　東Ｐ 　 -11.33 　 11/ 6　　上期　　　 22.39
<6674> ＧＳユアサ 　　東Ｐ　　 -9.29 　 11/ 6　　上期　　　 19.37
<4483> ＪＭＤＣ 　　　東Ｐ　　 -7.95 　 11/ 6　　上期　　　 19.08

<4202> ダイセル 　　　東Ｐ　　 -7.36 　 11/ 6　　上期　　　-33.74
<5563> 新日本電工 　　東Ｐ　　 -7.29 　 11/ 6　　　3Q　　　-43.87
<3863> 日本紙 　　　　東Ｐ　　 -7.21 　 11/ 6　　上期　　　377.49
<6925> ウシオ電 　　　東Ｐ　　 -6.80 　 11/ 6　　上期　　　 -7.58
<5851> リョービ 　　　東Ｐ　　 -6.75 　 11/ 6　　　3Q　　　 13.92

<5632> 菱製鋼 　　　　東Ｐ　　 -6.21 　 11/ 6　　上期　　　-14.91
<7832> バンナムＨＤ 　東Ｐ　　 -5.82 　 11/ 6　　上期　　　 -4.64
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 　東Ｐ　　 -5.65 　 11/ 6　　上期　　　　7.47
<7740> タムロン 　　　東Ｐ　　 -5.65 　 11/ 6　　　3Q　　　-19.21
<3107> ダイワボウ 　　東Ｐ　　 -5.65 　 11/ 6　　上期　　　 63.36

<9424> 日本通信 　　　東Ｐ　　 -5.52 　 11/ 6　　上期　　　 77.54
<6963> ローム 　　　　東Ｐ　　 -5.33 　 11/ 6　　上期　　　　黒転
<7956> ピジョン 　　　東Ｐ　　 -5.20 　 11/ 6　　　3Q　　　 20.80
<5949> ユニプレス 　　東Ｐ　　 -4.99 　 11/ 6　　上期　　　 42.28
<8935> ＦＪネクＨＤ 　東Ｐ　　 -4.98 　 11/ 6　　上期　　　 31.34

<4901> 富士フイルム 　東Ｐ　　 -4.24 　 11/ 6　　上期　　　 15.33
<5208> 有沢製 　　　　東Ｐ　　 -3.74 　 11/ 6　　上期　　　-26.16
<3036> アルコニクス 　東Ｐ　　 -3.59 　 11/ 6　　上期　　　 -1.74
<7013> ＩＨＩ 　　　　東Ｐ　　 -3.37 　 11/ 6　　上期　　　 19.23
<9101> 郵船 　　　　　東Ｐ　　 -3.33 　 11/ 6　　上期　　　-56.15

<6339> 新東工 　　　　東Ｐ　　 -3.05 　 11/ 6　　上期　　　 64.63
<1870> 矢作建 　　　　東Ｐ　　 -2.51 　 11/ 6　　上期　　　502.42
<5301> 東海カーボン 　東Ｐ　　 -2.48 　 11/ 6　　　3Q　　　 30.84
<3676> デジハＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.18 　 11/ 6　　上期　　　 75.77
<2730> エディオン 　　東Ｐ　　 -1.90 　 11/ 6　　上期　　　 -4.49

<8065> 佐藤商 　　　　東Ｐ　　 -1.89 　 11/ 6　　上期　　　 15.60
<3837> アドソル日進 　東Ｐ　　 -1.72 　 11/ 6　　上期　　　 25.39
<7731> ニコン 　　　　東Ｐ　　 -1.69 　 11/ 6　　上期　　　　赤転
<1375> ユキグニ 　　　東Ｐ　　 -1.65 　 11/ 6　　上期　　　-67.89
<8154> 加賀電子 　　　東Ｐ　　 -1.58 　 11/ 6　　上期　　　 19.20

<4917> マンダム 　　　東Ｐ　　 -1.55 　 11/ 6　　上期　　　 37.78
<7979> 松風 　　　　　東Ｐ　　 -1.52 　 11/ 6　　上期　　　 -1.46
<6479> ミネベア 　　　東Ｐ　　 -1.45 　 11/ 6　　上期　　　 12.13
<1926> ライト 　　　　東Ｐ　　 -1.38 　 11/ 6　　上期　　　 26.51
<2810> ハウス食Ｇ 　　東Ｐ　　 -1.35 　 11/ 6　　上期　　　-33.10

<8032> 紙パル商 　　　東Ｐ　　 -1.24 　 11/ 6　　上期　　　-54.57
<6622> ダイヘン 　　　東Ｐ　　 -1.20 　 11/ 6　　上期　　　 36.94
<2389> デジタルＨＤ 　東Ｐ　　 -1.01 　 11/ 6　　　3Q　　　 22.50
<3252> 地主 　　　　　東Ｐ　　 -0.76 　 11/ 6　　　3Q　　　-53.03
<8075> 神鋼商 　　　　東Ｐ　　 -0.48 　 11/ 6　　上期　　　 -5.34

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

