―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　フルヤ金属 <7826>
　26年6月期の連結経常利益を従来予想の70億円→90億円(前期は93.8億円)に28.6％上方修正し、減益率が25.4％減→4.1％減に縮小する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7826> フルヤ金属 　　東Ｐ 　 +18.68 　 11/ 6　　　1Q　　　 42.02
<6098> リクルート 　　東Ｐ 　 +18.16 　 11/ 6　　上期　　　　8.71
<8111> ゴルドウイン 　東Ｐ 　 +13.86 　 11/ 6　　上期　　　 -8.31
<5947> リンナイ 　　　東Ｐ 　 +12.34 　 11/ 6　　上期　　　 13.19
<4028> 石原産 　　　　東Ｐ　　 +9.28 　 11/ 6　　上期　　　241.95

<5261> リソル 　　　　東Ｐ　　 +8.60 　 11/ 6　　上期　　　 23.46
<8393> 宮崎銀 　　　　東Ｐ　　 +7.57 　 11/ 6　　上期　　　 35.38
<1814> 大末建 　　　　東Ｐ　　 +7.50 　 11/ 6　　上期　　　118.98
<8059> 第一実 　　　　東Ｐ　　 +6.74 　 11/ 6　　上期　　　　7.90
<6328> 荏原実業 　　　東Ｐ　　 +5.38 　 11/ 6　　　3Q　　　 40.60

<1332> ニッスイ 　　　東Ｐ　　 +5.02 　 11/ 6　　上期　　　 11.15
<3941> レンゴー 　　　東Ｐ　　 +4.58 　 11/ 6　　上期　　　 -8.39
<4403> 日油 　　　　　東Ｐ　　 +4.55 　 11/ 6　　上期　　　 -8.31
<7201> 日産自 　　　　東Ｐ　　 +4.38 　 11/ 6　　上期　　　　赤転
<6703> ＯＫＩ 　　　　東Ｐ　　 +4.12 　 11/ 6　　上期　　　-80.92

<8771> イー・ギャラ 　東Ｐ　　 +3.97 　 11/ 6　　上期　　　　5.33
<8012> 長瀬産 　　　　東Ｐ　　 +3.67 　 11/ 6　　上期　　　　2.07
<6745> ホーチキ 　　　東Ｐ　　 +3.52 　 11/ 6　　上期　　　 30.09
<2784> アルフレッサ 　東Ｐ　　 +3.29 　 11/ 6　　上期　　　　7.41
<9433> ＫＤＤＩ 　　　東Ｐ　　 +3.21 　 11/ 6　　上期　　　　3.90

<2206> グリコ 　　　　東Ｐ　　 +2.92 　 11/ 6　　　3Q　　　-29.09
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 　東Ｐ　　 +2.89 　 11/ 6　　上期　　　　4.07
<9303> 住友倉 　　　　東Ｐ　　 +2.76 　 11/ 6　　上期　　　 -7.52
<5411> ＪＦＥ 　　　　東Ｐ　　 +2.67 　 11/ 6　　上期　　　-43.01
<2489> アドウェイズ 　東Ｐ　　 +2.46 　 11/ 6　　　3Q　　　-34.40

<8158> ソーダニッカ 　東Ｐ　　 +2.44 　 11/ 6　　上期　　　　8.79
<7981> タカラスタ 　　東Ｐ　　 +2.23 　 11/ 6　　上期　　　 46.81
<7269> スズキ 　　　　東Ｐ　　 +2.17 　 11/ 6　　上期　　　-11.76
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 　東Ｐ　　 +2.00 　 11/ 6　　上期　　　　7.52
<3632> グリーＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.00 　 11/ 6　　　1Q　　　　黒転

<5408> 中山鋼 　　　　東Ｐ　　 +1.81 　 11/ 6　　上期　　　-37.60
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 　東Ｐ　　 +1.71 　 11/ 6　　上期　　　　8.73
<4536> 参天薬 　　　　東Ｐ　　 +1.68 　 11/ 6　　上期　　　　　－
<4246> ＤＮＣ 　　　　東Ｐ　　 +1.50 　 11/ 6　　上期　　　 -1.84
<8150> 三信電 　　　　東Ｐ　　 +1.32 　 11/ 6　　上期　　　 51.79

<9684> スクエニＨＤ 　東Ｐ　　 +1.24 　 11/ 6　　上期　　　 57.39
<4626> 太陽ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +1.18 　 11/ 6　　上期　　　 21.42
<9404> 日テレＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.09 　 11/ 6　　上期　　　 64.09
<1898> 世紀東急 　　　東Ｐ　　 +0.93 　 11/ 6　　上期　　　 50.82
<8425> みずほリース 　東Ｐ　　 +0.73 　 11/ 6　　上期　　　　1.00

<8282> ケーズＨＤ 　　東Ｐ　　 +0.64 　 11/ 6　　上期　　　　6.13
<8098> 稲畑産 　　　　東Ｐ　　 +0.58 　 11/ 6　　上期　　　　5.94
<8584> ジャックス 　　東Ｐ　　 +0.50 　 11/ 6　　上期　　　-18.62
<9347> 日本管財ＨＤ 　東Ｐ　　 +0.35 　 11/ 6　　上期　　　 37.71
<6590> 芝浦 　　　　　東Ｐ　　 +0.24 　 11/ 6　　上期　　　 32.77

<3028> アルペン 　　　東Ｐ　　 +0.18 　 11/ 6　　　1Q　　　-24.00
<6952> カシオ 　　　　東Ｐ　　 +0.08 　 11/ 6　　上期　　　　8.06
<4452> 花王 　　　　　東Ｐ　　 +0.08 　 11/ 6　　　3Q　　　 14.80

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース