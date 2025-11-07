決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … リクルート、日産自、ＫＤＤＩ (11月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 フルヤ金属 <7826>
26年6月期の連結経常利益を従来予想の70億円→90億円(前期は93.8億円)に28.6％上方修正し、減益率が25.4％減→4.1％減に縮小する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7826> フルヤ金属 東Ｐ +18.68 11/ 6 1Q 42.02
<6098> リクルート 東Ｐ +18.16 11/ 6 上期 8.71
<8111> ゴルドウイン 東Ｐ +13.86 11/ 6 上期 -8.31
<5947> リンナイ 東Ｐ +12.34 11/ 6 上期 13.19
<4028> 石原産 東Ｐ +9.28 11/ 6 上期 241.95
<5261> リソル 東Ｐ +8.60 11/ 6 上期 23.46
<8393> 宮崎銀 東Ｐ +7.57 11/ 6 上期 35.38
<1814> 大末建 東Ｐ +7.50 11/ 6 上期 118.98
<8059> 第一実 東Ｐ +6.74 11/ 6 上期 7.90
<6328> 荏原実業 東Ｐ +5.38 11/ 6 3Q 40.60
<1332> ニッスイ 東Ｐ +5.02 11/ 6 上期 11.15
<3941> レンゴー 東Ｐ +4.58 11/ 6 上期 -8.39
<4403> 日油 東Ｐ +4.55 11/ 6 上期 -8.31
<7201> 日産自 東Ｐ +4.38 11/ 6 上期 赤転
<6703> ＯＫＩ 東Ｐ +4.12 11/ 6 上期 -80.92
<8771> イー・ギャラ 東Ｐ +3.97 11/ 6 上期 5.33
<8012> 長瀬産 東Ｐ +3.67 11/ 6 上期 2.07
<6745> ホーチキ 東Ｐ +3.52 11/ 6 上期 30.09
<2784> アルフレッサ 東Ｐ +3.29 11/ 6 上期 7.41
<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ +3.21 11/ 6 上期 3.90
<2206> グリコ 東Ｐ +2.92 11/ 6 3Q -29.09
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ +2.89 11/ 6 上期 4.07
<9303> 住友倉 東Ｐ +2.76 11/ 6 上期 -7.52
<5411> ＪＦＥ 東Ｐ +2.67 11/ 6 上期 -43.01
<2489> アドウェイズ 東Ｐ +2.46 11/ 6 3Q -34.40
<8158> ソーダニッカ 東Ｐ +2.44 11/ 6 上期 8.79
<7981> タカラスタ 東Ｐ +2.23 11/ 6 上期 46.81
<7269> スズキ 東Ｐ +2.17 11/ 6 上期 -11.76
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ +2.00 11/ 6 上期 7.52
<3632> グリーＨＤ 東Ｐ +2.00 11/ 6 1Q 黒転
<5408> 中山鋼 東Ｐ +1.81 11/ 6 上期 -37.60
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ +1.71 11/ 6 上期 8.73
<4536> 参天薬 東Ｐ +1.68 11/ 6 上期 －
<4246> ＤＮＣ 東Ｐ +1.50 11/ 6 上期 -1.84
<8150> 三信電 東Ｐ +1.32 11/ 6 上期 51.79
<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ +1.24 11/ 6 上期 57.39
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ +1.18 11/ 6 上期 21.42
<9404> 日テレＨＤ 東Ｐ +1.09 11/ 6 上期 64.09
<1898> 世紀東急 東Ｐ +0.93 11/ 6 上期 50.82
<8425> みずほリース 東Ｐ +0.73 11/ 6 上期 1.00
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ +0.64 11/ 6 上期 6.13
<8098> 稲畑産 東Ｐ +0.58 11/ 6 上期 5.94
<8584> ジャックス 東Ｐ +0.50 11/ 6 上期 -18.62
<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ +0.35 11/ 6 上期 37.71
<6590> 芝浦 東Ｐ +0.24 11/ 6 上期 32.77
<3028> アルペン 東Ｐ +0.18 11/ 6 1Q -24.00
<6952> カシオ 東Ｐ +0.08 11/ 6 上期 8.06
<4452> 花王 東Ｐ +0.08 11/ 6 3Q 14.80
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース