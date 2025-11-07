ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ氏＝6日/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は6日、政府閉鎖の打開に向けた合意が得られない場合、連邦航空局（FAA）が早ければ7日から主要空港での運航を削減すると述べた。航空関係者によると、まず4％減便し、日を追うごとに減便の割合を増やしていく案が検討されているという。

ユナイテッド航空は7日に200便の運航を取りやめるとCNNに明らかにした。これは予定されていたフライト総数の約4％にあたり、大半が地方便だという。同社は8、9日にもほぼ同数の減便を想定している。

デルタ航空は7日に主要路線を含む170便をキャンセルするという。

トランプ氏はホワイトハウスでの記者会見で「ダフィー運輸長官が発表したように、一部地域で運航を10％削減する。100％の安全を確保するためだ」と述べた。

この件に詳しい航空会社の関係者がCNNに明らかにしたところによると、政権は7日に4％減便し、政府閉鎖が続く限り、日を追うごとに1％ずつ増やしていくことを検討しているという。

政府閉鎖が続く中、国内各地では管制官の人員不足により、フライトの遅延が増加している。政府閉鎖で給与未払いが生じており、生活費を稼ぐために副業をしたり、抗議の意味で病欠したりする人もいる。

運輸保安庁（TSA）の検査官と同様に、管制官は必須職員とみなされており、政府閉鎖中も勤務しなければならないが、給与は支払われていない。