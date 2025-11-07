ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）が、日本をはじめ、2年連続でアジア・スタジアムツアーを実施する。11月27、29、30日にはバンテリンドーム（名古屋）、12月4、6、7日には京セラドーム大阪、同11、12日は東京ドーム、同20、21日はみずほPayPayドーム（福岡）で開催する。

特に29日のバンテリンドームで開かれる公演は、世界50以上の国や地域、900以上の映画館でライブビューイングで中継される。

また来年3月7日には、K−POPアーティストとしては初めて、シンガポールのナショナルスタジアムで、2年連続でコンサートを開く。韓国メディアOSENは7日「シンガポールのナショナルスタジアムは、テイラー・スウィフト、レディー・ガガ、コールドプレイら、世界的に有名なポップスターたちが訪れた場所」などと報じた。

今回のツアーは9月、ソウル郊外の仁川（インチョン）アジア競技場で5万4000人以上の観客とともにワールドツアーを開始した。その後、香港最大規模の公演場・啓徳体育園（カイタック・スタジアム）では約7万2600人を集めた。最近はターコマ、ロサンゼルス、オースティン、サンライズ、ワシントンD．C．など、5都市で北米ツアーを実施した。