生活雑貨通信販売大手・フェリシモ（本社・神戸市中央区）は、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をテーマにした絵本のデザイン画を、本社ビル2階の「FELISSIMO GALLERY」で展示している。

7歳の長男と5歳の次女と訪れた神戸市の女性「ミャクミャク、最初は“怖くて気持ち悪い”イメージだったのが、子どもたちもすっかりファンに」大阪・関西万博に足を運ぶこと5回＜2025年11月5日午後 神戸市中央区＞

展示会は「ミャクミャク絵本展 ミャクミャク誕生ものがたり」と銘打ち、11月30日（日）まで開催。

会場では、ミャクミャクの生みの親、絵本作家・デザイナーの山下浩平さんのデザイン画約40点を初めて展示する。



山下さんは1971（昭和46）年、熊本市生まれ。小学6年時から神戸市須磨区に住み、兵庫県立明石高校を経て大阪芸術大学美術学科卒業。神戸でフリーランスとしてデザインやアート活動を始めた。阪神・淡路大震災後、元町で古着屋を営んでいたこともある。2000年から東京にデザイン事務所を立ち上げ、キャラクターなどのデザインや、絵本や児童書の創作活動を続けている。

大阪・関西万博の公式キャラクターは2022年3月、1898点の応募作品の中から選ばれた。



愛称の「ミャクミャク」は、全国から3万3000通以上の応募のうち、開幕1000日前となった同年7月18日に決定した。

名前のない時代の“ミャクミャク” 公式キャラクターとして決定した瞬間、会場からはどよめきが…赤い部分は「細胞」。分かれたり、増えたりする。青い部分は「清い水」。流れるように形を変えることができる。＜2022年3月22日 東京都港区＞

キャラクターの公募には1898作品が寄せられ、グラフィックデザイナーら11人による選考委員会が公式キャラを決定 （写真左から）大阪・関西万博アンバサダー 松本幸四郎さん、石毛博行事務総長、山下浩平さん、選考委員会座長・原研哉さん、選考委員・中川翔子さん＜2022年3月22日 東京都港区＞

山下さんとフェリシモとの出会いは約20年前。商品パッケージのデザインを依頼したのがきっかけだった。万博が開幕し、ミャクミャク人気はうなぎのぼり。会期終盤に差し掛かったある日、山下さんからフェリシモに「実は未発表の絵本があるんです」という話があったという。

その絵本は『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』。ミャクミャクが誕生した背景にある深い思いや意図、そして生き生きとしたミャクミャクの姿が描かれていた。そこで、この絵本を出版するプロジェクトがスタートした。

絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』

9月24日から予約受付を開始。今年（2025年）の新語・流行語大賞にノミネートされるほどの“ミャクミャク”人気で（大賞の発表は12月1日）、大阪・関西万博終了後も1万件を超える予約が相次いでいる。

神戸市内在住のまもるさん（小学6年・12歳 写真中央）は心臓疾患と闘う。大阪・関西万博には3回訪れた。お気に入りのパビリオンはセルビア館。ストレッチャーは赤と青のミャクミャクカラーに

まもるさんの胸元には「万博男子」のワッペンが

展示では、山下さんによるひとつひとつの絵の解説や、絵本の中に入り込んだような体験ができる大型パネルなど、絵本の世界をより深く楽しむことがわできるコンテンツが盛りだくさん。本編の物語に加え、山下さん本人がデザインの過程を解説しており、万博閉幕後に“ミャクミャク誕生”について知る機会に、多くの人が楽しんでいる。

初日の5日は、オープンの2時間前から長蛇の列。石川県金沢市から夜行バスで神戸に訪れたファンもいた。

また、メッセージコーナーには、「ミャクミャク、夢をありがとう」「このような企画に感謝」「大阪・関西万博最高！」など、さまざまな世代からミャクミャクへの想いが寄せられた。



絵本のプローモートを手掛けるフェリシモの第1事業部販売グループリーダー・佐藤宏則さんは、「生みの親・山下さん本人も、ミャクミャクがここまでブレイクするとは思っていなかった様子。超人気現象をどこか他人事のように受け止めているようだ」と話す。

フェリシモ・佐藤宏則さん「特にミャクミャクの変遷を描いた部分が、“らしさ”を強調しています」

パリ五輪のキャラクター「フリージュ」（写真手前）とミャクミャクはお友達、あるいは“きょうだい”か…こんなアレンジメントも

会場での絵本・グッズの販売やミャクミャク自身の来場予定はないが、山下さんは「この絵本は、ずっと頭の中にあった誕生の物語を2022 年の冬から2023 年春にかけて、私的に描いた“ミャクミャク”の設計図の一つでした。この絵本がたくさんの方の手に届き、これからもミャクミャクが愛され続けられることを願っています」とコメントした。