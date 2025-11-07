球団が発表

米大リーグ・ドジャースは6日（日本時間7日）、ジャスティン・ディーン外野手を40人枠から外すアウトライトとしたと発表した。

球団公式Xは「ドジャースはライアン・ウォード外野手とロビンソン・オルティス投手を40人枠に追加。ジャスティン・ディーンとマイケル・グローブをアウトライトし、トニー・ゴンソリンをDFAした」と投稿した。

ディーンは10月31日（日本時間11月1日）に行われたワールドシリーズ（WS）第6戦で好判断を見せて勝利に貢献していた。3-1とドジャース2点リードで迎えた9回無死一塁の場面。8回からマウンドに上がっていた佐々木朗希投手の速球が弾き返されると、打球はフェンスと地面の隙間にスッポリ挟まって止まってしまった。ディーンは両手を挙げ、ボールデッドをアピール。エンタイトル二塁打とし佐々木を救っていた。

ネット上の日本のファンからは「え。ディーンも？ 悲しいなあ」「ディーン、元気でな」「ありがとうディーン、あなたの守備、判断力がなければ連覇はできませんでした」「私ゃあとても寂しいよ」「さよなら…ディーンは本当に大事なとこで活躍した」などの声が上がった。

MLB公式サイトによると、同地区ライバルのジャイアンツがディーンを獲得。早くも新天地が決まった。



（THE ANSWER編集部）