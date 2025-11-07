¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙÊ¡»³²í¼£¡õµÜÂô¤ê¤¨¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢ÂçÀôÍÎ¤éÁÜºº°ì²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¡ª¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤è¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÊ¡»³¡õµÜÂô¤ê¤¨¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤éÁÜºº°ì²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆ½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤â¡ª¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦³§¼Â¹¸«¤Ï²áµî¤Î¤¢¤ë»ö¸Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎ¾ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤´ÏÓ¤ÎÆÃÊÌÁÜºº´±¡£¤½¤·¤Æ¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡£¸ª½ñ¤âÀ³Ê¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤å«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÏºòÇ¯12·îËö¡£½éÆü¤Ï·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÂçÀô¤Î¤Û¤«±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢±üÃÒºÈ¤éÁÜºº°ì²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¤¡¢¸½¾ì¤Ï¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤«¤é¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÀô¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥í¥¦¥ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢°ì½Ö¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¥í¥¦¥ó¤¬²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¦¥ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÂçÀô¤È±ÊÀ¥¤¬Í¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢FBI¤«¤é³§¼Â¤Ë¼¡¤°¸ò´¹¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥æ¥ó¤È¸ãºÊ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¾Ç¤ëÀô¡¢¤½¤·¤Æ³§¼Â¤¬ÂÔ¤Ä»¥ËÚ¹Ô¤¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Ê¤É¡¢ÂæËÜ¤Ë¤·¤ÆÌó8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎÆ³Æþ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤ÈÈà¤Î½éÎø¤Î¿Í¥Ê¥®¥µ¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë½±·â¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥®¥µ¤Ï¡¢³§¼Â¤Ë¼«¿È¤ÈÌ¼¤ÎÆó¥Ê¤ÎÊÝ¸î¤òµá¤á¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Ã»¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¸ß¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤ÈµÜÂô¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤À¤¬¡¢¶¦¤ËÄ¹Ç¯Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù¤Ï¡¢12·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤â¡ª¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤å«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÏºòÇ¯12·îËö¡£½éÆü¤Ï·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÂçÀô¤Î¤Û¤«±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢±üÃÒºÈ¤éÁÜºº°ì²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¤¡¢¸½¾ì¤Ï¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤«¤é¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÀô¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥í¥¦¥ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢°ì½Ö¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¥í¥¦¥ó¤¬²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¦¥ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÂçÀô¤È±ÊÀ¥¤¬Í¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢FBI¤«¤é³§¼Â¤Ë¼¡¤°¸ò´¹¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥æ¥ó¤È¸ãºÊ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¾Ç¤ëÀô¡¢¤½¤·¤Æ³§¼Â¤¬ÂÔ¤Ä»¥ËÚ¹Ô¤¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Ê¤É¡¢ÂæËÜ¤Ë¤·¤ÆÌó8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎÆ³Æþ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤ÈÈà¤Î½éÎø¤Î¿Í¥Ê¥®¥µ¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë½±·â¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥®¥µ¤Ï¡¢³§¼Â¤Ë¼«¿È¤ÈÌ¼¤ÎÆó¥Ê¤ÎÊÝ¸î¤òµá¤á¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Ã»¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¸ß¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤ÈµÜÂô¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤À¤¬¡¢¶¦¤ËÄ¹Ç¯Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù¤Ï¡¢12·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£