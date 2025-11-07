【1975 〜そのときニューミュージックが生まれた】#123

パニック映画ブームの陰でエロチック需要を掘り起こした

1975年の自動車業界

◇ ◇ ◇

今回は特別編「1975年の自動車業界」。

音楽について、つらつら書いてきた連載だが、書いていくうちに、音楽やカルチャーより、実は自動車業界の方が、時代を鋭敏に反応していたのではないかと思い始めたのだ。

有名な「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の歴史は80年からとなる。記念すべき第1回の受賞車は「マツダ・ファミリア（3ドアハッチバック）」だったという。

ただ有史以前というか日本カー・オブ・ザ・イヤーの前史として、モーターファン誌主催の「Car Of The Year」というアワードがあったことは、あまり知られていないだろう。

この、70年から79年までの10年間続いたアワードの75年の受賞車は、こちらもマツダの「コスモAP」だった。

懐かしい車だ。見た目はデカイのだが、単なる高級車というにはスタイリッシュで、いかにも新時代な感じがしたのをよく覚えている。

ちなみに「AP」はアンチポリューション（公害対策）の意味。いかにも、大気汚染が大きな社会問題になっていた当時っぽい。

が、今回注目したいのは、72年・73年・74年と、3年連続でこのアワードを受賞したクルマがあったことだ。

自動車業界に詳しい人ならピンとくるだろう。そう、ホンダ・シビックである。低公害エンジン「CVCC」で、世界を席巻したあのシビックだ。

子供心に、詳しいことは分からなかったが、オイルショックや不景気にあえぐ日本の車道をスイスイと走っていく人懐っこい見てくれは、まさに「ニューミュージック・カー」だと思ったものだ。

トヨタ・カローラにも日産サニーにも、音楽が流れてくる感じなんてまるでしなかった。でもシビックには、フォークやニューミュージックのたたずまいがあるというか、後部座席にフォークギターが載っていても、まったく不自然じゃない感じがしたのである。

「それ、あなたの感想ですよね」

いや、ひろゆきさん、違うよ。76年に発表された吉田拓郎のアルバム「明日に向って走れ」に収録された「僕の車」という曲のラストを聴いてほしい。驚くべきことに「ホンダ・シビック」の名前が、実際に歌い込まれているのだから。

あの吉田拓郎も歌詞に取り上げたニューミュージック・カー=シビック。あの頃のまんまのフォルムで復活してくれたら、絶対買うのになぁ。

