【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#2

山下美月が永瀬廉に急接近？ 推し活に励んだ"元ジャニヲタ"〜白石麻衣＆菊池風磨パターンも〜

山下美月

（「新東京水上警察」／フジテレビ系）

◇ ◇ ◇

佐藤隆太主演の秋ドラマ「新東京水上警察」（フジテレビ系・毎週火曜午後9時）でヒロインの海技職員（船舶免許を持ち警備艇を操縦する警察の専門職）・有馬礼子を演じるのは、元乃木坂46の山下美月。今回のドラマの撮影のために、1級小型船舶操縦士免許を取得した。乃木坂46では可憐な制服衣装で活動していたが、海技職員の制服もよく似合っている。

1999年7月26日生まれ、東京都出身。2016年から2024年まで乃木坂46の3期生として活躍。3曲のシングル表題曲でセンターをつとめた。グループ在籍中から女優としても頭角を現し、2019年に「電影少女-VIDEO GIRL MAI 2019-」（テレビ東京系）で連ドラ初主演。

乃木坂46時代の彼女にインタビュー取材したときに、「紅茶のような女の子だな」と思った。それも、ドラマ「相棒」の杉下右京が飲んでいるようなストレートティーでもなく、低温殺菌牛乳を入れた、ピュアでやさしいミルクティーだ。

そのときのインタビューで彼女は「見た目は気が強いようなイメージで見られがちですけど、実際の私自身は、いろいろ考えすぎて自信もなくて、なかなか素を見せられないタイプ。そのつかみどころがない感じが私」（「日経BPムック 乃木坂46 Special2020」2020年9月発売）だと語った。

普段の彼女がそういうひとだからこそ、ひとつのタイプの役だけでなく、幅広い役が似合う。しかし、それはカメレオン俳優的に「いろんな役をこなす」のとは少し違う。

彼女が秘めるミルクティー的魅力を、ミルク多めにすると福原遥の親友を演じたNHK朝ドラ「舞いあがれ！」での久留美や、弟思いの姉を好演した日曜劇場「下剋上球児」の根室柚希のようなやさしい役柄が生まれ、ミルクを少なめにすると10月に公開された水上恒司主演映画「火喰鳥を、喰う」で演じた本心がわからないヒロインの大学職員になる。どの役も、よく似合っていて、彼女らしさが濃厚だ。そして、芯が強い役柄を演じていても、内に秘めるやさしさが自然と伝わってくる。

最近は有村架純、上白石萌音、福原遥、芳根京子ら、雰囲気がやわらかくてやさしい、キャラクターにミルク成分を感じさせる女優の活躍が目立っている。

彼女たちを「やさしさ派」の女優と呼びたい。山下美月もまた、「やさしさ派」の資質を持つ女優のひとりだ。

さて、今回の「新東京水上警察」では、山下美月はどのような紅茶とミルクの比率の演技を見せてくれるのだろうか。

（高倉文紀／女優・男優評論家）