「毎日ベッドで泣いていました」…横山由依（32）が語る、AKB時代の“リーダーの重圧”と「救われた“親友”の一言」
2009年の「AKB48 第六回研究生（9期生）オーディション」への合格をきっかけに芸能界入りした横山由依さん（32歳）。2015年12月8日から2019年3月31日まで2代目AKB48グループ総監督を務め、2021年のグループ卒業以降は、俳優としての活動を軸に活躍しています。
11月7日（金）からは明治座を皮切りに上演される、黒澤明監督と三船敏郎さんが初めてタッグを組んだ名作映画の舞台版『醉いどれ天使』に立ちます。そんな横山さんに、役作りに始まり、「鎧を着て強く見せていたけれど、実は傷ついていた」という“自身がもがいていた時期”について聞きました。
また、そんなときに救ってくれた親友・大家志津香さんとのエピソードも語ってくれました。
◆縁を感じる舞台『醉いどれ天使』
--舞台『醉いどれ天使』の出演が決まったときの感想からお願いします。
横山由依（以下、横山）：蓬莱竜太さんの脚本ということと、黒澤監督の作品が原作と聞いて、とても楽しみでした。2019年、AKB48に所属していたときに、舞台『仁義なき戦い〜彼女（おんな）たちの死闘篇〜』で博多座に立たせていただいているんです。映画版の監督が今回の舞台の演出をされる、深作健太さんのお父様の深作欣二監督なので、そういった意味でも深作さんとご縁があると感じました。
--深作さんにそのお話は。
横山：深作さんが知ってくださっていました。今回の舞台のアクション監修をされている渥美博さんが、舞台『仁義なき戦い〜彼女（おんな）たちの死闘篇〜』のときにアクションで入られていたんです。そのこともあって、深作さんのほうからお話してくださいました。
◆ぎんは強い女性でかっこいい
--舞台『醉いどれ天使』は、戦後の混沌とした時代を舞台に、人々の葛藤を描いています。横山さんは主人公の若きやくざ・松永（北山宏光）と同郷の幼なじみで、彼に想いを寄せる“ぎん”を演じます。どんなことを軸にしたいと考えていますか？
横山：ぎんは強い女性だと思っています。自分の夢にまっすぐ向き合ってきた人で、そこがまず強いと思います。そして戦争によって挫折を味わうことになります。でも悔しさや悲しさを乗り越え、愛情が深くなっている。自分に悔しい経験があるからこその強さというか、筋が通っていて、希望や夢を持っている人に、諦めてほしくないと思っている。とにかく自分のことにまっすぐな人も素晴らしいですが、今まで自分の夢に割いていた想いを大事な人に向けられることも素晴らしいですし、とても難しいことだと思います。ぎんにはそれができる。かっこいいなと思います。
--ぎんは強いとのことですが、横山さん自身はどうですか？
横山：結婚して自分の家族ができたので、そういう意味では強くなれたと感じています。弱いところを見せられる人ができたので。自分でもここが弱いんだと向き合えるし、それを口にすることもできる。自分の弱さを知るという強さを得た気がします。グループにいたときは、鎧を着て強く見せていたけれど、実はすごく傷ついていた。そのことに気づいてもいなかったのだと感じます。今はひとつひとつのことに、しっかり反応できていると思います。
◆2代目総監督就任にあたり混乱も
--AKB48時代は、2代目総監督を務めました。
横山：初代総監督の高橋みなみさんから「次期総監督になって」と言われて、そこから1年ぐらいはバトンタッチ期間のような感じでした。高橋さんもいて、私は「次の総監督」。グループとしても総監督の交代というのは、そのときが初めてのことでしたし、どこかふんわりした立場で、グループを仕切るにしても、高橋さんがやるのか私がやるのか、立ち位置がよくわからない状態でした。
