Rain Tree、苦難乗り越え1周年へ！センター綾瀬ことりが語るメンバーへの感謝
秋元康プロデュースのガールズグループ・Rain Treeが10月29日に、東京・アーバンドックららぽーと豊洲で3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のリリースイベントを開催した。ミントグリーンのワンピース衣装に身を包んだ選抜メンバー綾瀬ことり、市原紬希、遠藤莉乃、鈴野みお、永瀬真梨、新野楓果、橋本真希の7名がステージに登場。爽やかで伸びのある歌声を秋の夜空に響かせた。
YouTubeチャンネルで公開された同曲のミュージックビデオは、1週間で再生回数が30万回を突破。橋本は見どころにメンバーの“彼女感”を挙げて、「ステージでは見られないような素の表情が映っているので、ぜひ注目してください！」とアピールした。
また、ミュージックビデオのロケ地が静岡ということで、ご当地チェーン店のハンバーグを堪能したというメンバーたち。そんななか、センターの綾瀬だけが一日2回も食べていたと暴露。綾瀬は、「私は朝から夜まで撮影がありまして、他のメンバーよりも撮影が少し長かったんですよ。午前中に1回行って、午後も食べたいな〜って言っていたら、スタッフから『本当に食べるの!?』って言いながら連れていってくれて。夜はハンバーグとパフェも食べました！ 肉肉しいので、みなさんぜひ〜」と笑顔を見せると、周りから「ちょっと！ ハンバーグのPRになってる！（笑）」とツッコミが相次いだ。
今年1月にデビューしたRain Treeは17名組のグループだが、現在は百瀬紗菜・加藤柊・黒澤禾恋の3名が活動休止している。綾瀬は、「デビューできたのに（選抜の）セレクションがあって17人全員で歌えなかったり、大好きなメンバーがお休みになってしまったり。ツラいこともたくさんあって、夢に見ていたアイドルとは少し形が違ったんですけど……。でも、いま頑張れているのは、こうして集まってくれたみなさん、色々な壁を乗り越えてくれたメンバー、支えてくれたスタッフさんのおかげです。本当にありがとうございます！」と溢れる涙を拭って、感謝を伝えると会場からは温かい拍手が起こった。
最後は前を向いて、「もっと大きなステージに絶対に立ちます。だから、私たちを信じてこれからもついてきてくださったら嬉しいです！」と力強く呼びかけた。
来年2月にはデビュー1周年ライブを控えるRain Tree。苦難を乗り越えて成長した17人の笑顔のパフォーマンスに期待したい。
取材・文／吉岡 俊 撮影／後藤 巧
YouTubeチャンネルで公開された同曲のミュージックビデオは、1週間で再生回数が30万回を突破。橋本は見どころにメンバーの“彼女感”を挙げて、「ステージでは見られないような素の表情が映っているので、ぜひ注目してください！」とアピールした。
今年1月にデビューしたRain Treeは17名組のグループだが、現在は百瀬紗菜・加藤柊・黒澤禾恋の3名が活動休止している。綾瀬は、「デビューできたのに（選抜の）セレクションがあって17人全員で歌えなかったり、大好きなメンバーがお休みになってしまったり。ツラいこともたくさんあって、夢に見ていたアイドルとは少し形が違ったんですけど……。でも、いま頑張れているのは、こうして集まってくれたみなさん、色々な壁を乗り越えてくれたメンバー、支えてくれたスタッフさんのおかげです。本当にありがとうございます！」と溢れる涙を拭って、感謝を伝えると会場からは温かい拍手が起こった。
最後は前を向いて、「もっと大きなステージに絶対に立ちます。だから、私たちを信じてこれからもついてきてくださったら嬉しいです！」と力強く呼びかけた。
来年2月にはデビュー1周年ライブを控えるRain Tree。苦難を乗り越えて成長した17人の笑顔のパフォーマンスに期待したい。
取材・文／吉岡 俊 撮影／後藤 巧