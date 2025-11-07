±øÉô²°¤ÇŽ¢¸°¤â¥¹¥Þ¥Û¤âÊ¶¼ºŽ£¤Ç±¦±ýº¸±ý¤Î½÷À¤¬3¥«·î¸å¤ËŽ¢¼º¤¯¤·Êª¥¼¥íŽ£¤Ë¡Ä¸¼´Ø¤ï¤¤ËÃÖ¤¤¤¿ºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÇðËÜÃÎÀ®¡Ø¥Ý¥¹¥È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¡×²ò·è¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÂ°À¤ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Éô²°¤Ï°ì¸þ¤ËÊÒÉÕ¤«¤º¸°¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
¡Ö¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ëÅÚÍËÆü¤Î17»þ50Ê¬¡£µá¿¦Ãæ¤Î¿ÜÅÄ¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤Ç¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¸°¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢ÆÉ¤ß¤«¤±¤Î»¨»ï¡¢³«Éõ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÂðÇÛ¤ÎÈ¢¡¢¼è¤ê¹þ¤ßÅÓÃæ¤ÎÀöÂõÊª¡¢ºòÌë¤Î¿©´ï¤Ê¤É¤¬»¨Á³¤È»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È1»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆËè²ó¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡×
¸°¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢È±¤âÉþ¤âÀ°¤¨Ä¾¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÅ¹¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï´¥ÇÕÄ¾Á°¡£¾Ð´é¤ÇÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿´¤Ï¤¶¤ï¤¶¤ï¡£
¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÊª¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÎÇ¾Æâ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
·èÃÇÈèÏ«
ÊÒÉÕ¤±¤È¤Ï¡¢Êª¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¤¤ë¡©¡¡¤¤¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¾®¤µ¤Ê·èÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ADHD¡¦ASD¤Î¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¡¢·èÃÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¤¬¾®¤µ¤á¡£Í¼Êý¤Ë¤Ï¶õ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê·èÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÀÚ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ý¤´¤ÈÊüÃÖ¡×¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÊ¼è¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ÎÄã²¼
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡ÖÊ¬ÊÌ¢ª°ÜÆ°¢ª¼ýÇ¼¡×¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥á¥âÄ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡Ê°ì»þÅª¤Ë¾ðÊó¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é½èÍý¤¹¤ëÇ¾¤Îµ¡Ç½¡Ë¤¬ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È½ç½ø¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤º¡¢»×¹Í¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶³Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡ÊÇ¾¤Î¾ðÊó½ÂÂÚ¡Ë
»ë³Ð¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÇ¾¤ÏÈè¤ì¡¢¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¡£
·ë²Ì¡¢¡Öº£Æü¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡áÂÕ¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÏÇ¾¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦ºî¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ç¾¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãå¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ¾Æâ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ò¥é¥¯¤Ë²ó¤¹»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊÒÉÕ¤±¤ò¥é¥¯¤Ë²ó¤¹»ÅÁÈ¤ß
¡ ¸¼´Ø¤ËÅê¤²¹þ¤ß¥¾¡¼¥ó¤ò³ÎÊÝ
¸¼´ØÏÆ¤ËÂç¤¤á¤ÎÉÛÀ½¥±¡¼¥¹¤òÃÖ¤¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤³¤ØÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤¾ì¤¬¡Ö°ìÂò¡×¤À¤«¤é¡¢·èÃÇÈèÏ«¤¬¥¼¥í¤Ë¡£
¢ 10Ê¬¥¿¥¤¥Þ¡¼¡ß¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
ÆüÍËÆü¤Î10»þ¡ÊËè½µ¡¢É¬¤º¼è¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë»þ´Ö¤òÀßÄê¡Ë¡¢¹¥¤¤Ê4¶Ê¡ÊÌó10Ê¬¡Ë¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤À¤±¡×¤ò»ÅÊ¬¤±¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¶¯À©½ªÎ»¡£¡ÖÊÒÉÕ¤±¡áÃ»µ÷Î¥Áö¡×¤ÈÇ¾¤¬³Ø½¬¤·¡¢Íâ½µ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¡×¤Ç¥»¥ë¥Õ¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°
ºî¶ÈÁ°¸å¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¡¢Èó¸ø³«¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÊÝÂ¸¡£»ë³ÐÅª¤Ê¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¾å½ñ¤¤·¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3¥«·î¸å¡¢¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼º¤¯¤·Êª¥¼¥í¡×¤Î½µ¤¬Â³¤¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½¢¿¦³èÆ°¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤â»þ´ÖÄÌ¤ê¤ËÃå¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë´õË¾¤Î¿¦¼ï¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¥º¥Ü¥é¤À¤«¤é¤Ç¤âº¬À¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾¤¬»ÙÊ§¤¦¥³¥¹¥È¤è¤ê¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëÃ£À®´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
´ù¤Ç¤â¾²¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿ÈòÆñ½ê¡×¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÇ¾¤ÎÌÂ»Ò¡É¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÅª¤Ï¡ÖÃµ¤·Êª¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
´°àú¤ÏÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Ê¤¼²È»ö¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
²È»ö¤Ï¡¢»Å»ö°Ê¾å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ä¡Ä¤È¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¡¢½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
²È»ö¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥óºî¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥Æ¥£¥óºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÈÇ¾¤ÎÇ³Èñ¡É¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°¹à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¸°¤ÎÊ¶¼º»ö·ï¡×¤«¤é2½µ´Ö¸å¡£µá¿¦³èÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÀöÂõ¤ÈÁÝ½ü¤ò°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀöÂõ¥«¥´¤Ï»³À¹¤ê¡¢¥·¥ó¥¯¤Ï¤â¤Ï¤ä¿©´ï¤ÎÅã¡£¥«¥´¤ÎÁ°¤ÇÂ¤¬¤¹¤¯¤ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇSNS¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÍ¼Êý¡£
¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¼«¸Ê·ù°¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²È»ö¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇ¾Æâ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£²È»ö¤¬½Å²Ù¤Ê¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÉÔÂ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤»¤Ê¤¤
²È»ö¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÊó½·¤¬ÆÀ¤Ë¤¯¤¯¡¢ADHD¤Î¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤¬Â¤ê¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃå¼ê¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÊ¼è¤êÎÏ¡Ê¼Â¹Ôµ¡Ç½¡Ë¤ÎÄã²¼
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀöÂõ¤Î¡ÖÀö¤¦¢ª´³¤¹¢ª¤¿¤¿¤à¢ª¼ýÇ¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Â³¥¿¥¹¥¯¤ò¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ËÊÂ¤Ù¤¤ì¤º¡¢ÅÓÃæ¤Ç»×¹Í¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¸íº¹
15Ê¬¤ÇºÑ¤à¹©Äø¤Ç¤â¡Ö1»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²È»ö¡á½Å²Ù¡×¤ÏÂÕ¤±¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ÎÇ³Èñ¤¬°¤¤¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ°¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÇ¾¤ÎÇ³Èñ¤¬¤¤¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²È»ö¤Î¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×
¡ ²È»ö¤ò²»¤ËÉ³¤Å¤±¤ë¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼ºî¤ê¡×
18»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢ÌÄ¤Ã¤¿¤éÎÁÍý¤òºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿²»¤ò¡Ö²È»ö¤Î¹ç¿Þ¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢Ç¾¤¬È¿¼ÍÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ç½êÍ×»þ´Ö¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×
²È»ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¿¥¹¥¯¡×¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò·×¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¿¤¿¤à¢ª¼ýÇ¼¡×¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬11Ê¬¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿11Ê¬¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤ä¤ë¤«¡×¤ÈÇ¾¤¬Ç¼ÆÀ¤·¡¢½éÆ°¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½êÍ×»þ´Ö¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£ ¥²¡¼¥àÍ×ÁÇ¡Ü¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÊäµë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ò10Ëç¤¿¤¿¤à¤´¤È¤Ë¡¢LINE¤òÊÖ¿®¤·¤ÆOK¡×¡Ö½µ5Æü¤Î¼«¿æ¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÃ£À®¤Ç¡¢ÅÚÍË¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼OK¡×¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾®¤µ¤ÊÊó½·¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÊäµë¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
4½µ´Ö¸å¡¢¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀöÂõ¤Ï»õËá¤¤·¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö¥¢¥é¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤ÇÈÕ¸æÈÓ¤Ï½µ5¼«¿æ¡×¡Ö¥·¥ó¥¯¤ÎÁÝ½ü¤ÏÄ«¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²È»ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·ã¸º¤·¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙ¹ï¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËèÆüÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È»ö¤ò¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇðËÜ ÃÎÀ®¡Ê¤«¤·¤â¤È¡¦¤È¤â¤Ê¤ê¡Ë
KyoMiÂåÉ½¼èÄùÌò
1985Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£»³ÍüÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢24ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·³Ø½¬½Î¤ò³«¶È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó1000Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¹ç³ÊÎ¨96.3¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢¾ã³²¼Ô¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤òÀßÎ©¡£³«¶È¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¡¢»Ù±ç¿Í¿ô¡¦½¢¿¦¼Ô¿ô¤È¤â¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é³èÆ°¤ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤·¤´¤È¥é¥Ü¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÆ¯¤±¤Ê¤¤¤ò¥¼¥í¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤ÎÁë¸ý¡×https://t-careercenter.com/
¡ÊKyoMiÂåÉ½¼èÄùÌò ÇðËÜ ÃÎÀ®¡Ë