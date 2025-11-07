テレビ東京の相内優香アナウンサー（39）が7日、インスタグラムを更新。第1子女児を出産したと発表した。

新生児の指の写真をアップした上で「ご報告です。私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」と伝えた。

相内アナは08年入社。「ワールドビジネスサテライト」などを担当し、同番組での取材を機にVチューバー「相内ユウカ」としての活動も話題となった。20年4月には早大大学院経営管理研究科に入学し、昨年1月まで学業を並行する様子をSNSで明かしていた。23年2月、当時NHKアナの青井実（現フリー）と結婚。

以下、発表全文。

ご報告です。私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました。

担当番組のWBSでは4月から日中の仕事にシフトするなど 妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい、

多くの方々の支えに助けられて 新しい命を迎えることができたこと、心より感謝申し上げます。

初めての育児に戸惑いながらも、愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております。

また仕事に復帰する際には、母としての新たな視点も大切にしながら、真摯に向き合っていけたらと思っております。

紅葉が美しく色づく季節、皆様もどうか健やかにお過ごしください。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

相内優香