元セクシー女優の麻美ゆま（38）が、6日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0時）に出演。現役時代の恋愛事情を語った。。

番組では05年にデビュー後、Hカップのバストを武器に200本以上に出演した「レジェンドAV女優」として麻美を紹介。盟友の蒼井そら（41）も急きょゲスト出演した。麻美が14年に同番組に出演した際のVTRも放送。両親、10歳上の姉、7歳上の兄の5人家族であることや、実家がフィリピンパブだったことも伝えられた。

麻美は今回の出演で、AV女優時代の恋愛について「ガンガンいってました」と告白。すかさず蒼井も「すごい仲良かったので、お互いの歴代彼氏を知ってます、みたいな感じ」と明かした。ネプチューン名倉潤から「現役の時は（彼氏）いないって言っていたんでしょ？」と確認されると、麻美は「言ってました」と認め、交際人数は「現役中は1人か2人ぐらい」と振り返った。

ここで蒼井が「バンドマン、有名だもんね」と麻美の元カレを暴露。麻美が「ちょっと、いやいやいや」と蒼井をはたくそぶりでツッコんだ。名倉は「今、有名？」と興味津々で聞くと、蒼井は「聞いたら分かる人」と話し、麻美は苦笑。蒼井は「当時から売れてはいましたけど、今がもっと、あれから上がっている」と続け、麻美も笑いながらうなずいて認めた。