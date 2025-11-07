誕生日に女性からもらうとうれしいLINE５パターン
誕生日を知っている程度には親しい男性がいたら、今後の良好な関係のためにもお祝いLINEを送ってあげたいもの。ではどのような工夫を凝らすと喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「誕生日に女性からもらうとうれしいLINE」をご紹介します。
【１】別の用件でやりとりした最後に「ところで、お誕生日おめでとう」
「さりげない感じで言ってくると、『本当はそっちがメインだったくせに』と萌えます」（20代男性）など、別件で連絡したと見せかけて、最後に「お誕生日おめでとう」と切り出すツンデレ作戦も、男性ウケは抜群のようです。ちょっといいなと思う男性との軽い駆け引きとして、試してみてはいかがでしょうか。
【２】女性に誘われてうれしくない男はいない「今度お祝いにゴハン行こう」
「誕生日を口実に誘ってくれてるのかもと、期待がどんどんふくらんでしまう（笑）」（20代男性）など、実際に会いたがっているかのような言葉も、男性の気分を持ち上げそうです。とはいえ、「じゃあいつ行く？」とがっついてこられたら困るような相手には、儀礼的な意味合いだとしてもこの手の文言は危険かもしれません。
【３】気持ちのこもったコメントに感謝…「あなたにとっていい一年になりますように」
「おめでとうにプラスして、何かかしこまったことを言われると『そう来たか！』と思います」（10代男性）など、何か「いいこと」を言う一文を添えると、思いのほか喜ばれるようです。「○○くんにとってすばらしい○○歳になりますように」「○○歳が飛躍の年になりますように」などとうまくアレンジして使いましょう。
【４】真心が伝わる「本当は直接会って言いたかったけど、お誕生日おめでとう」
「『直接会って言いたかった』って、少しは特別に思ってくれてるってことですよね」（20代男性）など、対面ではなくLINEで祝うことを申し訳なさそうにしてみせると、スペシャル感を演出できるようです。本心ではなく、単なる社交辞令だとしても、頭にこの一文を挿入しておいて損はないでしょう。
【５】思い出してくれたことがうれしい「あれ？今日誕生日だよね、おめでとう」
「誕生日を思い出す程度には気にしてくれてるんだなと思います」（10代男性）など、「ふと思い出してお祝いコメントを送った」くらいのニュアンスだと、男性にとって心地がいいようです。特段の好意が感じられなくても、自尊心が満たされるので、心の中で小さくガッツポーズを取るのかもしれません。
思い立ったらすぐに実践できるよう、いくつかのワザを覚えておくとよさそうです。（田中健斗）
