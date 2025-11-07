妻「育児って罰ゲーム？」→夫「これは相当まずいぞ…」自分の行いを猛省した結果【ママリ】

主人公・ようこは、1児の母で専業主婦。夫・しょうたは、家事・育児をまったくしない人です。ようこは「自分さえガマンすれば…」と考えますが、次第にストレスばかりが溜まります。そしてついに、「離婚」の二文字が頭をよぎります。夫と家事育児について話し合い、とことん向き合おうとしますが、夫は不機嫌になるばかり。妻は、諦め始めますが…。著者・人間まおさんが、とある夫婦の実話を元にして描いた漫画作品『私は夫との未来を諦めない』をダイジェスト版でごらんください。

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

「2人で育てたい」妻のささやかな願い

主人公・ようこは、2人の子どもなのだから、夫婦で子育てをしたい、と考えていました。そこで、離婚覚悟で夫ととことん向き合います。ところが「やらされている」と感じている夫は、不機嫌になるばかり。妻は、ささやかな幸せを手放すことを決意します。



そして、夫に伝えたかったこととは…。

家族とは？幸せとは？

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

夫に対して、完全に諦めてしまった妻。家族のために、自分だけが犠牲になり、家事育児を一手に背負うと宣言したのです。



ここまで聞かされ、さすがの夫も夫婦の危機を感じた様子。自分のことばかりを優先し、家庭のことはノータッチだったことの重みを感じます。

さすがに自分勝手すぎた…

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

ようやく、家事育児の大変さが、夫に伝わりました。このあと2人は、家事育児の分担について話し合います。やっと「家族になった」夫婦は、一緒に歩み始めます。



家事も育児も仕事も、くらべることができない大変さがありますね。だからこそ、お互いに労ったり、感謝の気持ちを伝えることが大切です。そして、一緒に生活していくうえで、支え合うことは基本的なことですね。



家事や育児の分担について、揉めてしまうこと、ありますね。ですが、何度もぶつかり合ったり、話し合ったりすることで、家族のカタチができていくのかもしれませんね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）