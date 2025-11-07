救世主現る！イオンで発見された「子連れ思いのテーブル」に開いた小さな穴が2万いいねの大発明【ママリ】

テーブルに穴？イオンで発見、子連れ思いの食事席に2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはぴぴ@W双子☺︎🌷二卵性双子👦👦一卵性双子👧👧(@twindd7)さんが投稿したある写真です。子連れで外食するとき、席が狭くて食べさせにくかったり、子ども用のいすがなかったりして困ることはありませんか？





一方で、子連れを気遣ってくれる施設はとてもありがたいものですよね。今回は、親子での食事に最適な場所を見つけたという投稿をご紹介します。

イオンのこの席で離乳食あげたの何気に初😭✨なんて楽なんだ！！スペース広いし最高...

席がとても広く、わが子と向き合ってご飯を食べられる席。これは、子連れにはうれしい座席ですよね。これなら周りの目を気にすることなく、ゆっくりと食事が楽しめそう。離乳食期の子に食事を与えながらママやパパがごはんを食べるのにも適しているように見えます。



この投稿に「いいですよね、ここ！」「イオン推しです！」などのリプライが寄せられました。子連れへの気遣いは当たり前ではありませんが、あると本当にうれしく、つい通いたくなりますよね。双子を連れてこの席を発見したぴぴ@W双子☺︎🌷二卵性双子👦👦一卵性双子👧👧さんのうれしさが伝わってくる、すてきな投稿でした。

ベッドメイキング後、6歳息子が「ままへ」お手紙を枕元へ…その内容に2.3万いいね

ご紹介するのはざら子(@sunadezarazara)さんの6歳息子さんのキュンとするエピソードです。6歳ごろの子どもたちは少しずつ文字が書けるようになり、時にはお手紙を書いてくれる子がいるかもしれませんね。



投稿者・ざら子さんの6歳の息子さんは一生懸命にベッドメイキングをした後、枕元に手紙を置いてくれたそう。その内容はあまりにもかわいいものでした。その思いやりの心に、思わずキュンとするはず。

息子６歳がせっせとベッドメイキングしてくれたあと、こそこそ書いて枕元に置いていた手紙。



ああーーーかわいいーーーー😭❤️

お手伝いでベッドメイキングをしてくれるだけでも立派ですが、置き手紙までしてくれたという息子さん。「きもちがいいおふとんでねられて しあわせだね」という言葉からは、日々温かい幸せをたくさん感じながらすくすく成長していることがうかがえます。



この投稿に「お手紙上手」「癒やされました」や「こんな手紙もらったら一生の宝物」といったリプライがついていました。わが子からこんなにもうれしい手紙をもらったら、1日の疲れも吹き飛んでしまいそう。すてきな親子関係に心が温まるエピソードでしたね。

下校中の新1年生の弟と兄に「胸がキュッ」優しさに5万いいね

ご紹介するのは、すずお🍄発達育児(@mukimukikinokom)さんの投稿したエピソードです。春は進学や就職などによって、さまざまな人に環境の変化が訪れます。すずおさんは下校中の新1年生の弟と兄を見かけ見守っていると、兄が弟にした優しい行動に「胸がキュッ」としたそうです。心がぽかぽかと温かくなる優しいエピソードです。

さっき新1年生と4年生くらいの兄弟が下校していた。こないだまで園児だった子にランドセルは重そうだなと見ていたら兄弟は道端で不意に立ち止まり、お兄ちゃんが弟のランドセルを下ろさせて自分のお腹側に抱え、体操服袋も持ってあげて最後に弟の小さな手をキュッと握ってたので私の胸がキュッとなった

ランドセルを重そうに運ぶ弟の様子を見て、自分のおなか側に抱え体操服袋も代わりに持ってあげたお兄ちゃんの優しさが伺えますね。さらに空いた弟の手をキュッと握ったところで胸がキュッとなったすずおさん。見かけたら「偉いね、優しいね」とつい声をかけたくなりそうな光景です。



この投稿には「文章読んで、想像して最後の『手をキュッと握る』で号泣😭」「そんな姿に遭遇してたらおばちゃんは飴ちゃん🍬🍭あげちゃうかもしれへんw」といったコメントが寄せられていました。親目線で見ると泣けてしまうような、優しいエピソードですね。

