テレビ東京の相内優香アナウンサー（39）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第1子女児の出産を発表した。

相内アナは「ご報告です」とし「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました」と発表。「おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。

「担当番組のWBSでは4月から日中の仕事にシフトするなど妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい、多くの方々の支えに助けられて新しい命を迎えることができたこと、心より感謝申し上げます」と感謝。

「初めての育児に戸惑いながらも、愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております」とした上で「また仕事に復帰する際には、母としての新たな視点も大切にしながら、真摯に向き合っていけたらと思っております」と意気込んだ。

相内アナは2008年に入社した。2010年から同局の看板経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後10・00、金曜・後11・00）を担当。22年には早稲田大学大学院経営管理研究科を修了し、MBA（経営学修士）を取得した。

情報番組「Newsモーニングサテライト」（月〜金曜前5・45）のメインキャスターを経て、昨年からWBSの月曜から木曜日のメインキャスターに就任。今年4月からは同番組の取材キャスターとして活動していた。

私生活では元NHKのアナウンサーで、現在はフリーアナウンサー青井実（44）と22年に結婚している。