大リーグは６日、フリーエージェント（ＦＡ）選手に今季の所属球団が規定額で１年契約を求める「クオリファイング・オファー（ＱＯ）」の提示期限を迎えた。大リーグ選手会は提示を受けた１３選手を発表。カブスがカイル・タッカー外野手、今永昇太投手に、フィリーズはカイル・シュワバー外野手に提示した。

今季のＱＯの規定額は２２０２万５０００ドル（約３３億７０００万円）。選手は１８日午後３時（米中部時間）までに諾否を回答する。提示を拒否して他の球団と契約した場合は、旧所属球団には補償としてドラフト指名権が与えられる。

【クオリファイングオファーを受けた１３選手】

カブス 今永昇太投手、カイル・タッカー外野手

フィリーズ カイル・シュワバー外野手、ランヘル・スアレス投手

パドレス ディラン・シーズ投手、マイケル・キング投手

ブルージェイズ ボー・ビシェット内野手

アストロズ フランバー・バルデス投手

メッツ エドウィン・ディアス投手

タイガース グレイバー・トーレス内野手

ブルワーズ ブランドン・ウッドラフ投手

ダイヤモンドバックス ザック・ギャレン投手

ヤンキース トレント・グリシャム外野手