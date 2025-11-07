¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷»Ò¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¤Ï¹ç³Ê·÷¤Ë1º¹¡¡5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇËÄ¤ì¤ë½Å°µ¤â¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Á¤ã¥À¥á¡×
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È 3ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô (²¬»³¸©)¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Ç¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¡¦Ãæß·ÎÜÍè¡Ê¤ë¤Ê¡Ë¤Ï¡¢3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡£¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Î20°Ì¥¿¥¤¤Ë1ÂÇº¹¤Î22°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£5ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÄ©Àï¤ÇÂç¤¤Ê½Å°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Á¤ã¥À¥á¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¡Ä19ºÐ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤¬½é¡¹¤·¤¤
½éÆü¡Ö70¡×¤Î7°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤¹¤È¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÁ°È¾¤Ï1¤Ä¿¤Ð¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ10ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢11ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¡£¡Ö¤È¤ê¤¿¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ü¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È´¬¤ÊÖ¤»¤º¤Ë¡Ö74¡×¤Ç25°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£1ÈÖ¤«¤é½Ð¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ü¥®¡¼¤¬¤¤ÆÀµÄ¾¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤äÂÔ¤Æ¤è¤È¡£¤¢¤¤é¤á¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢¤·¤Î¤¤¤Ç¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢3Æü´Ö¤ÇºÇ¤âÆñÅÙ¤Î¹â¤¤9ÈÖ¥Ñ¡¼4¡Ê394¥ä¡¼¥É¡Ë¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ô¥ó¤Þ¤Ç157¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ô¥ó¼êÁ°2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ²ñ¿´¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£¡Ö¡Ê¤³¤ÎÆü¡Ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤À¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ë1¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¿ÀÃ«¤½¤é¡¢Ý¯°æ¿´Æá¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡¢º´Æ£¿´·ë¤é¤ÈÆ±¤¸2003Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¡£ºë¶Ì±É¹â»þÂå¤Ï1³ØÇ¯¾å¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¢ÀéÎç»ÐËå¤é¤È¤È¤â¤ËÃÄÂÎÀïÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤ÏÍ½Áª¤ò1ÂÇº¹¤Î4°Ì¥¿¥¤¤ÇÄÌ²á¡Ê·ë²Ì¤Ï50°Ì¥¿¥¤¡Ë¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤Î9°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±È¼¤·¤¿¥×¥í¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥í¤è¤ê¥×¥í¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâÍÆ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿4ÅÙ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢ºÇ½ª¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï2²ó¡£21Ç¯¤Ï¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤È6ÂÇº¹¡¢24Ç¯¤Ï3ÂÇº¹¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¡Ö²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¤¥â¥Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ç¯¡¹¤Î¤·¤«¤«¤ë½Å°µ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÁí¹çÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²á¿®¤·¤¹¤®¤º¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ï1ÂÇº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
