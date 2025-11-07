テレ東・相内優香アナ、第1子女児出産を報告「愛おしい我が子の可愛さに癒され」
テレビ東京の相内優香アナウンサー（39）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女児出産を報告した。
【写真】小さな手のショットを添え出産を報告した相内優香アナ
相内アナは「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。
続けて「担当番組のWBSでは4月から日中の仕事にシフトするなど妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい、多くの方々の支えに助けられて新しい命を迎えることができたこと、心より感謝申し上げます」と伝え「初めての育児に戸惑いながらも、愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております」と記した。
最後は「また仕事に復帰する際には、母としての新たな視点も大切にしながら、真摯に向き合っていけたらと思っております」と決意を新たにし「紅葉が美しく色づく季節、皆様もどうか健やかにお過ごしください。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
相内アナは、1986年2月23日生まれ、群馬県出身。2008年テレビ東京に入社。『WBS』や『137億年の物語』などを担当した。現在は『ワールドビジネスサテライト』（月〜木 後10：00／金 後11：00）を担当。
【写真】小さな手のショットを添え出産を報告した相内優香アナ
相内アナは「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。
続けて「担当番組のWBSでは4月から日中の仕事にシフトするなど妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい、多くの方々の支えに助けられて新しい命を迎えることができたこと、心より感謝申し上げます」と伝え「初めての育児に戸惑いながらも、愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております」と記した。
相内アナは、1986年2月23日生まれ、群馬県出身。2008年テレビ東京に入社。『WBS』や『137億年の物語』などを担当した。現在は『ワールドビジネスサテライト』（月〜木 後10：00／金 後11：00）を担当。