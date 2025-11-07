¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷Í¥¡Ö·»¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö»Ð¤Ï¡Ø±ï¤òÀÚ¤ë¡Ù¡×18ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë²óÁÛ
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎËãÈþ¤æ¤Þ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AV¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï05Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢H¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¤òÉð´ï¤Ë200ËÜ°Ê¾å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉAV½÷Í¥¡×¤È¤·¤ÆËãÈþ¤ò¾Ò²ð¡£ÌÁÍ§¤ÎÁó°æ¤½¤é¡Ê41¡Ë¤âµÞ¤¤ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£ËãÈþ¤¬14Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎVTR¤âÊüÁ÷¡£Î¾¿Æ¡¢10ºÐ¾å¤Î»Ð¡¢7ºÐ¾å¤Î·»¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼Â²È¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ËãÈþ¤Ïº£²ó¤Î½Ð±é¤Ç¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë·²ÇÏ¤«¤é¾åµþ¤·¡¢»Ð¤Î¾Ò²ð¤Ç¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½êÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê»öÌ³½ê¤Ë¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢AV¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¥é¥Ö¥Û¤È¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈAV¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î¸«¤¿AV¤Î¿Í¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Þ¤ºÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¹¥¤¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ð¤Ï¤â¤¦¡Ø±ï¤òÀÚ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÅÇÏª¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óÌ¾ÁÒ½á¤«¤é¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ËãÈþ¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£²ÏËÜ½à°ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËãÈþ¤Ï¡Ö·»¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¤â¤¦Â¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ì¾ÁÒ¤ò¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤ä¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
ËãÈþ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¤ä¤ê¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£