【材料4つ以下で】子ども喜ぶ「もちもちおやつ」を集めました！

「もちもちおやつ」はいかが？

お子さんのいるおうちでは欠かせないおやつ。市販のお菓子も手軽で便利だけれど、毎日のこととなると費用もかさみがち。イベントシーズンの12月に向けて、11月中は節約しておきたいという人も多いでしょう。

また、寒い日に外に買いに行くのも面倒。そんなときは家で作れるおやつが便利です。

今回ピックアップしたのは、子どもが好きなもちもち食感のお菓子のバリエーション。これは永久保存版かも？



思い立ったらすぐ作れる

まずはおいしそうなラインナップをご覧ください。ミルクもち、ドーナツ、ういろう、ちんぴんなど人気の大定番のレシピがズラリ！しかもどれも使うのは、片栗粉、ホットケーキミックス、豆腐など、家にあるよくある食材ばかり。食べたいと思ったら、すぐに作れます。もちもち食感のおやつは、大人も満足する味わい。家族みんなで食べられますよ。



シュガーバターとさつまいもが絶品

優しい味わいにホッコリ

手が止まらなくなるおいしさ

レンチン10分であのういろうができる？

沖縄のおやつ！ちんぴんも簡単に

いかがですか？家によくある食材で、しかも使う材料はどれも4つ以下のレシピがこんなにあるなんて嬉しいですよね。覚えておくとすごく便利。お財布にも優しい「もちもちおやつ」さっそく挑戦してみてください。（TEXT：森智子）