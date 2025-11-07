テレビ東京の相内優香アナウンサー（３９）が７日、インスタグラムを更新し、第１子女児の出産を報告した。

「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」と明かした。

「担当番組のＷＢＳでは４月から日中の仕事にシフトするなど妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい、多くの方々の支えに助けられて新しい命を迎えることができたこと、心より感謝申し上げます」と伝え、「初めての育児に戸惑いながらも、愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております」と喜びをコメント。

「また仕事に復帰する際には、母としての新たな視点も大切にしながら、真摯に向き合っていけたらと思っております」とつづり、「紅葉が美しく色づく季節、皆様もどうか健やかにお過ごしください。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と記した。

相内アナは２０１０〜２１年に同局の看板経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後１０時、金曜・後１１時）に出演。昨年、同番組にカムバックし、月〜木曜のメインキャスターを担当。今年４月からは取材キャスターを務めていた。看板アナとして活躍する傍ら、２２年３月に早大大学院を修了し、経営管理学修士（ＭＢＡ）を取得したことでも知られる。プライベートでは、当時ＮＨＫで現在フリーの青井実アナウンサーと２２年に結婚した。

◆相内 優香（あいうち・ゆうか）１９８６年２月２３日、群馬県出身。３９歳。立大社会学部卒業後の２００８年にテレビ東京に入社。同期に現フリーの秋元玲奈さん。看板番組「ワールドビジネスサテライト」、池上彰さんの報道特番などに出演。２２年に当時ＮＨＫの青井アナと結婚。特技は華道。