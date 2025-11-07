高市首相の所信表明演説に対する衆参両院での代表質問は６日、３日間の日程を終えた。

首相は安全保障政策の推進などで攻めの姿勢を見せつつ、消費税減税に慎重な考えを示すなど、安全運転に徹した。「政治とカネ」の問題では守勢に回る場面もみられ、野党は７日から始まる予算委員会で追及を強める構えだ。（森山雄太）

「急速に厳しさを増す安保環境を踏まえ、我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要だ」。首相は６日の参院代表質問でこう述べ、安保３文書の前倒し改定に意欲を示した。

防衛装備品の輸出を「救難」「輸送」など５類型に限定した防衛装備移転３原則の運用指針についても、首相は早期に見直す考えを表明した。５類型の見直しは、公明党の反対で実現しなかったが、新たに連立を組んだ日本維新の会は前向きで、政府・自民党は発信しやすい環境にある。

憲法改正を巡っても、「少しでも早く国民投票が行われる環境を作っていけるよう粘り強く取り組む」と述べ、首相としては異例の前向きな発言を行った。

一方、自民と維新の連立政権合意に明記された食料品の消費税率引き下げに関し、首相は慎重な答弁を繰り返した。６日の代表質問でも、「選択肢として排除しているものではないが、事業者のレジシステムの改修等に一定の期間がかかるとの課題にも留意が必要だ」と語った。

消費税率引き下げは社会保障財源に大きな穴が開くことから「デメリットの方が大きい」（政府高官）との判断からだ。立憲民主党の笠浩史国会対策委員長は６日、記者団に「勇ましく政策を掲げたわりには、ある意味で手堅く、色を抑えた。スロースタートではないか」と皮肉った。

首相は「政治とカネ」の問題では、謝罪に追い込まれる場面もあった。政治資金収支報告書に不記載があった佐藤啓参院議員の官房副長官への起用に関し、野党が反発したためだ。

佐藤氏は非改選で、選挙を経ていないことに批判が集まる中、首相は６日、「選挙を経なければ、有為な人材の活躍の場を奪うことにもなりかねない」と説明。「私にとって耳の痛いことも直言してくれる存在だ」と述べ、佐藤氏を続投させることに理解を求めた。

連立を離脱した公明の西田幹事長は代表質問で、不記載問題の真相解明と企業・団体献金の規制強化を要求したが、首相は応じなかった。西田氏は本会議後、記者団に「はぐらかしとも思える答弁に終始したのは残念だった」と不満を漏らし、予算委でも追及する考えを明らかにした。

予算委は、衆院で７、１０、１１日、参院で１２〜１４日に行われる。一問一答形式で行われるため、臨機応変の対応が求められるうえ、閣僚の答弁能力も試される。