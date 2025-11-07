「毛深い人はハゲる」は迷信? 医師が解説! 薄毛にまつわる【ウソorホント】

「紫外線を浴びると抜け毛が増える」「毛深い人は将来ハゲやすい」「秋になると髪が抜けやすい」。こうした薄毛にまつわるウワサを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか？ これらの情報の中には根拠のあるものもあれば、誤解や思い込みによるものもあるようです。薄毛に関するさまざまな噂の真偽について、ルートレディースAGAクリニックの清水先生に解説してもらいました。

監修医師：

清水 弘太郎（ルートレディースAGAクリニック）

三重大学医学部卒業。その後、桑名市総合医療センター初期臨床研修を修了し、三重大学医学部附属病院やさいたま市立病院などで麻酔科・形成外科診療に従事し経験を積む。複数の大手AGAクリニックにて勤務したのち、神奈川県鎌倉市に「ルートレディースAGAクリニック」を開院、院長となる。日本形成外科学会正会員、麻酔科標榜医、日本毛髪科学協会毛髪診断士。

編集部

薄毛にまつわるウワサについて教えてください。「紫外線で抜け毛が増える」という話は本当ですか？

清水先生

あくまで個人の見解ですが、頭皮が皮むけするくらいの日焼けであれば、抜け毛にも関係してくるとは思いますが、普通の生活で受ける紫外線レベルでは、あまり関係ないと思います。

編集部

では、「毛深い人はハゲる」というのはどうですか？

清水先生

腕などが毛深い人は、男性ホルモンが腕の毛を増やす方向に向かわせていると考えられています。薄毛の原因の一つとして男性ホルモン（厳密にはそこから作り出されるジヒドロテストステロン）があるので、そういったところからこのようなウワサが囁かれるようになったのかもしれませんが、先述したAGAの原因であるジヒドロテストステロンの量は、「テストステロン」の分泌量とはあまり関係がないと言われています。テストステロンが多くても薄毛にならない方もいらっしゃいますし、逆のケースもあります。テストステロンの量の多い（＝腕などが毛深い）ことは、「薄毛の数ある要因の一つ」くらいに考えていただけたらと思います。

編集部

「秋は髪が抜けやすい」というのはいかがでしょう？

清水先生

これは事実です。ただ、よく言われている「夏の紫外線が原因」というのはあまり関係がないと考えていて、秋に抜け毛が増えるのは、人間の祖先が持っていたと考えられる換毛期のサイクルによるものだと考えられています。犬や猫などでも秋に毛が抜けやすくなることは換毛期のサイクルによりますが、人間には著明な換毛期はないものの、似たような現象が人間にも起こって、秋は抜け毛が増えやすいと考えられます。

※この記事はメディカルドックにて＜｢毛深い人はハゲる｣｢紫外線で抜け毛が増える｣の噂は本当? 医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。