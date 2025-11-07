『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の撮影現場レポート到着！福山雅治と宮沢りえの共演シーンなどのメイキング写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が主演を務める映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の撮影現場レポートが到着。あらたな場面写真とメイキング写真も公開された。

■日本映画初出演のロウンの姿を捉えたスチールも

TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された福山雅治主演の連続ドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』が『映画ラストマン -FIRST LOVE-』として映画化。

福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマだ。。

先日、本予告が解禁となり、無敵のバディが今回北海道で挑む難事件の概要が明らかになったばかり。ドラマから続投となった護道泉（永瀬廉）、吾妻ゆうき（今田美桜）らに加えて、“皆実の初恋の人”であり、世界的な天才エンジニアであるが故に謎の組織から追われるナギサ・イワノワ（宮沢りえ）と娘のニナ・イワノワ（月島琉衣）、さらに皆実をライバル視するFBI特別捜査官のクライド・ユン（ロウン）など新キャラクターの役どころも徐々に判明し、注目度がさらに高まっている。

本作のクランクインは昨年12月末。初日は警視庁特別捜査本部のセットでの撮影で、大泉のほか永瀬、今田、松尾、奥など捜査一課の面々が揃い、現場は高揚感に包まれていた。さらに今回からラストマンチームに加わる韓国出身の人気俳優・ロウンの姿も。スタジオにやってきた大泉が、いきなり「韓国から来ました。ロウンです」とロウンのマネをして挨拶し一瞬で現場を和ませたあと、ロウンが改めて挨拶をすると、笑顔でラストマンチームに迎え入れられた。

このたび解禁となった新カットには、ロウンが日本語の台詞を練習しているのを大泉と永瀬が優しく見守る様子も映し出されている。この日は、FBIから皆実に次ぐ交換研修生としてやってきたユンと吾妻の初めてのやりとりとふたりの様子を見て焦る泉、そして皆実が待つ札幌行きを言い渡される心太朗など、台本にして約8ページにわたる、物語の導入シーンが撮影された。

一方、映画の舞台となる北海道の地で撮影されたのは、皆実と彼の初恋の人・ナギサが再会するシーン。謎の組織による襲撃から逃れるなかで、言葉にせずとも互いへの想いが感じられる、どこか切なくも深みのあるシーンとなっている。

福山と宮沢は本作が初共演だが、ともに長年役者としてトップを走ってきたベテラン同士、空き時間の会話も楽しんでいた様子。皆実とナギサの物語、そして今まで語られなかった皆実の過去にも、ますます注目が集まる。

北の大地で繰り広げられる、無敵バディのあらたな物語。ドラマファンはもちろん、誰もが楽しめるサスペンスエンターテインメント超大作『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、12月24日に全国ロードショー。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

2025年12月24日（水）全国ロードショー

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮

沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

(c）2025映画「ラストマン」製作委員会

■関連リンク

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』作品サイト

https://www.lastman2025.jp

■【画像】『映画ラストマン -FIRST LOVE-』場面写真