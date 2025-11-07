À¾¾¾·ú¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï5¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡À¾¾¾·úÀß <1820> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬11·î7Æü¸áÁ°(09:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.3¡óÁý¤Î87.6²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î240²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï36.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î51.6¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.0¡óÁý¤Î152²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ80.5¡óÁý¤Î62.2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.0¡ó¢ª6.7¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¸ÄÊÌ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎODA¹©»ö¤Ç¤Î¼õÃí¤Î´ü¤º¤ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°²óÍ½ÁÛ¤ò3,000É´Ëü±ß²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥É»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ü¼ó·×²è°Ê¾å¤ÎÇäµÑ±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾åÁíÍø±×¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬1,000É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤¬1,000É´Ëü±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤¬800É´Ëü±ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°·úÃÛ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Î¼õÃí¤Î´ü¤º¤ìÅù¤Ë¤è¤êÇä¾å¹â¤¬Á°²óÍ½ÁÛ¤ò20,000É´Ëü±ß²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°·úÃÛ»Ò²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤´°À®¹©»öÁíÍø±×¤¬ÁÛÄê¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°½Ò¤Î¸ÄÊÌ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥É»ö¶È¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶ÈÅùÁíÍø±×¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÏ¢·ëÇä¾åÁíÍø±×¤Î¸«¹þ¤ß¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¤´»²¹Í¡Ë2026Ç¯3·î´ü¸ÄÊÌ¼õÃíÍ½ÁÛÃÍ¤Î½¤Àµ¼õÃí¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÅÚÌÚ¹©»ö¤Ï¼õÃí»þ´ü¤Î´ü¤º¤ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤è¤êÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¸ÄÊÌ¼õÃíÍ½ÁÛÃÍ¤ÏÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò99,000É´Ëü±ß²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤Ïº£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
