NL¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾ÞÈ¯É½¡¡D¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀªºÇÂ¿3¿ÍÁª½Ð¡¡¥½¥È6ÅÙÌÜ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿4ÅÙÌÜÁª½Ð
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°DHÉôÌç¤ÇÁª½Ð¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤Î3ÅÙ¤òÈ´¤¡¢ºÇÂ¿¤Î¼õ¾Þ²ó¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥È¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º»þÂå¤Î20Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£¥Á¡¼¥àÊÌ¤Ç¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î3Áª¼ê¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤ÏÂçÃ«1¿Í¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼õ¾ÞÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¿ô»ú¤Ï²ó¿ô¡Ë
¡Ú°ìÎÝ¡Û¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡162»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦272¡¢38ËÜÎÝÂÇ¡¢126ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ
¡ÚÆóÎÝ¡Û¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¢
¡¡¡¡¡¡¡¡126»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦283¡¢28ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¡¢4ÅðÎÝ
¡Ú»°ÎÝ¡Û¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë£
¡¡¡¡¡¡¡¡159»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦275¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢95ÂÇÅÀ¡¢14ÅðÎÝ
¡ÚÍ··â¡Û¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡161»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦290¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¡¢27ÅðÎÝ
¡Ú³°Ìî¡Û¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¦
¡¡¡¡¡¡¡¡160»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦263¡¢43ËÜÎÝÂÇ¡¢105ÂÇÅÀ¡¢38ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡143»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦259¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢84ÂÇÅÀ¡¢32ÅðÎÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¢
¡¡¡¡¡¡¡¡136»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ
¡ÚÊá¼ê¡Û¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡144»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦278¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢91ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ
¡ÚDH¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤
¡¡¡¡¡¡¡¡158»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ
¡Ú¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡Û¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡
¡¡¡¡¡¡¡¡139»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨¡¦290¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢69ÂÇÅÀ¡¢5ÅðÎÝ
¡Ú¥Á¡¼¥à¡Û¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
¡¡¢¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡¡80Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÅêÉ¼¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÎòÂåºÇÂ¿¼õ¾Þ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿762ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î12ÅÙ¤Ç¡¢DHÉôÌç¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»541ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î7ÅÙ¤¬ºÇÂ¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ÎÂ¾¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£