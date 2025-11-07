Image: FotoField

ロマンの塊、超大規模なAIスパコン。

2025年10月に行なわれたNvidia（エヌビディア）のカンファレンス「GTC（GPU Technology Conference）」において、同社とOracle（オラクル）が「米国エネルギー省のためにアメリカ最大規模のAIスーパーコンピューターを構築する」と、NvidiaのCEO・Jensen Huang氏が発表しました。

Jensen Huang氏はイベントの中で、展示会場のNvidiaブースから「米国エネルギー省のために米国最大のAIスーパーコンピューターを計画している」と宣言。政府からの資金提供を受けるアルゴンヌ国立研究所とともに、NvidiaとOracleは計7台のAIスーパーコンピューターを構築する予定とのことです。

スパコン構築の動き出しも迅速

エネルギー長官のChris Wright氏は次のように語ります。

その計算能力の大部分は、アメリカのビジネスを推進すべく商業向けに利用される予定です。一方で、一部の重要な領域は科学と国家安全保障のために用いられます。

Chris Wright氏いわく、建設はすぐに開始され、早ければ11月初旬にもエネルギー省への計算リソースの供給が始まる見込みです。建設されるスーパーコンピューター7台のうち、はじめの1台は2026年に納入予定。最大のものはそののちに完成するとされています。

「さながらお菓子屋さんに入った子どものような気分だ。」と語るChris Wright氏。科学と国防とを加速させるべく、業界のプロフェッショナルたちに直接アプローチをしてパートナーシップを結んだと言います。

Nvidiaとトランプ政権の蜜月関係

この発表は、Nvidiaと政府の間で続いている一連の協力関係における最新例。AI業界とトランプ政権の結びつきがますます強まっていることがうかがえます。トランプ大統領本人は不在だったものの、カンファレンスではその存在感がいたるところに感じられました。

Jensen Huang氏によると、当初はトランプ大統領も出席する予定であったようです。もっとも、この日のトランプ氏はアジア各国をめぐる外交ツアーの真っ最中でしたが…。

Jensen Huang氏は、GTCの基調講演において、トランプ政権への感謝を繰り返し述べ、最後には、聴衆のテックマニアや政府関係者に対して「アメリカを再び偉大にしてくれてありがとう！」と叫んで締めくくりました。

講演後の記者会見においても、Jensen Huang氏は、Chris Wright長官とトランプ大統領のエネルギー政策に感謝を述べました。同氏は次のように話します。

トランプ大統領がエネルギー推進派でいてくれることに心から感謝しています。エネルギー利用を悪とみなす政権や人々がいる中では、アメリカがAI競争をはじめ、あらゆる産業競争に勝つことは非常に難しかったと考えます。

AIには膨大なエネルギーと水資源が必要で、データセンター周辺の地域社会に負荷をかけることも少なくありません。これらのAIデータセンターは、大きな炭素排出源でもあり、温室効果ガスの増加を通じて気候変動を引き起こしています。

バイデン政権とは対照的に、気候変動を信じず炭素集約型エネルギーに非常に寛容なトランプ大統領。実際、トランプ氏は数十億ドル規模のクリーンエネルギー事業への投資を打ち切り、さらなる削減を検討しているとも報じられています。

また、Jensen Huang氏は記者会見にて「完全にアメリカ国内で組み立てる製造ラインの確約」に言及しました。「構想段階からシリコン設計、AIの生成に至るまで全ての工程を米国内で行なう」という姿勢を強調しています。

さらに、トランプ氏の新たなホワイトハウス舞踏会場の建設にあたって寄付をした件について問われると「この国の歴史的な国家的モニュメントとなるものに、わずかでも貢献できることを誇りに思う」とJensen Huang氏は答えました。とはいえ皮肉なことに、トランプ氏はその舞踏会場のために、実際の歴史的建造物であるホワイトハウス東館を取り壊してしまっています。

NvidiaのワシントンD.C.で2回目のGTCを開催するという決断自体も、同社とトランプ政権との親密な関係を象徴しているといえるでしょう。

通常、毎年3月にカリフォルニア州サンノゼのシリコンバレー中心部で行われるGTC。AIのスーパーボウルとまで言われるこのイベントですが、ワシントンD.C.での開催はやや異例。Jensen Huang氏自身もその違和感を認めていました。「ワシントンD.C.でこれほど先進的・技術的なイベントは、ほかにないだろう」と同氏は語りました。政治とテクノロジーがこれほど近づいたGTCは、これまでになかったかもしれません。

