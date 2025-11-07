激熱のオーラスを見事に制した。11月6日の第2試合はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）がトップ。10月20日以来の個人4勝目を上げ、マイナス圏に沈むチームに価値ある1勝を持ち帰った。

【映像】石井、三つ巴の激熱オーラス制する瞬間

当試合は東家から石井、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びでスタート。東1局、リーチで仕掛けた佐々木に石井が3900点を放銃、東2局では堀に石井が3900点（＋1000点）を献上、東4局では石井が堀から3900点（＋1000点）を奪取した。

早いテンポで南入りすると南2局では石井が堀からリーチ・一発・ドラ1・裏1のロンアガリを決め8000点を奪取し2着目に立つと、続く南3局でも石井は堀からリーチ・タンヤオ・ピンフ・一盃口・赤1の8000点をアガリ、2局連続の満貫でトップ目に立った。

南4局0本場で堀が仲林から18000点のロンアガリを決めると、オーラスは石井、佐々木、堀の三つ巴の展開に。3者によるめくり合いがぼっ発し、実況担当の日吉辰哉（連盟）が「サクラかジェッツか格闘（ファイト）か！」と絶叫する中、最後は石井が堀からロンアガリを決め勝負有り。視聴者からは「かずまナイストップ！」「さすがエース」といった声が寄せられた。

個人4勝目をあげた石井。マイナス圏に沈むチームにとっても大きなトップとなったが、インタビューに応じると「HIRO柴さん、三浦さんがトップを取って好調になりかけた所で またラスってマイナス300に戻ってしまうところだったので、すごくうれしいですね」と安堵の表情を浮かべた。

これでチームは11戦ラスなし。デビューイヤーの出だしに苦戦したEARTH JETSだが、しっかり調子が上向いていると言える。2025年10月に発売した自身の著書「麻雀偏差値70へのメソッド」改訂版もしっかりアピールした石井は、最後に「EARTH JETSずっと苦しくて、マイナス400くらい叩いてたのかな。そこからHIROさん、三浦さんがトップを取り、僕もトップを取れたので、またポイントを積み重ねられるように頑張っていきます！」と高らかにファンに誓った。

【第2試合結果】

1着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）3万9500点/＋59.5

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万1900点/＋11.9

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）2万6100点/▲13.9

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2500点/▲59.5

【11月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋418.2（34/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋306.1（34/120）

3位 BEAST X ＋135.0（36/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋40.2（34/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲24.4（38/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲27.2（36/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲94.3（34/120）

8位 TEAM雷電 ▲122.8（36/120）

9位 EARTH JETS ▲215.2（36/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲415.6（34/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

