MLBが発表

米大リーグは6日（日本時間7日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の受賞者を発表。ナ・リーグのDH部門では、ドジャースの大谷翔平投手が受賞した。3年連続4度目の受賞となった。

大谷は今季、投打二刀流としてプレー。打者としては55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。ポストシーズンでも8本塁打を放ってワールドシリーズ2連覇に貢献した。

チーム部門でもドジャースが受賞。最多受賞はダイヤモンドバックスの3名となった。以下、受賞者一覧。

一塁手 ピート・アロンソ（メッツ）

二塁手 ケテル・メルテ（ダイヤモンドバックス）

三塁手 マニー・マチャド（パドレス）

遊撃手 ジェラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）

外野手 フアン・ソト（メッツ）

外野手 コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）

外野手 カイル・タッカー（カブス）

捕手 ハンター・グッドマン（ロッキーズ）

DH 大谷翔平（ドジャース）

ユーティリティ アレック・バールソン（カージナルス）

チーム ドジャース



（THE ANSWER編集部）