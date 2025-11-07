ドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】

写真拡大

MLBが発表

　米大リーグは6日（日本時間7日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の受賞者を発表。ナ・リーグのDH部門では、ドジャースの大谷翔平投手が受賞した。3年連続4度目の受賞となった。

　大谷は今季、投打二刀流としてプレー。打者としては55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。ポストシーズンでも8本塁打を放ってワールドシリーズ2連覇に貢献した。

　チーム部門でもドジャースが受賞。最多受賞はダイヤモンドバックスの3名となった。以下、受賞者一覧。

一塁手　ピート・アロンソ（メッツ）
二塁手　ケテル・メルテ（ダイヤモンドバックス）
三塁手　マニー・マチャド（パドレス）
遊撃手　ジェラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）
外野手　フアン・ソト（メッツ）
外野手　コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）
外野手　カイル・タッカー（カブス）
捕手　ハンター・グッドマン（ロッキーズ）
DH　大谷翔平（ドジャース）
ユーティリティ　アレック・バールソン（カージナルス）
チーム　ドジャース

（THE ANSWER編集部）