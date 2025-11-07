《NEW》可愛さ反則級ーーッッ！！【マクドナルド】買い逃したくない「パンどろぼうグッズ」

【マクドナルド】の「ハッピーセットⓇ」に、人気キャラクター「パンどろぼう」とのコラボおもちゃが登場！ 10月31日（金）からスタートする第3弾では、第1弾・第2弾の全6種類のアイテムが再びラインナップされる特別仕様。キュートなビジュアルと実用性を兼ね備えた使えるおもちゃたちは、大人もつい集めたくなってしまうかも。ぜひ、見逃さずにチェックしてみてください。

ユーモラスな表情にじわる「パンどろぼう ふくろとめクリップ」

袋をしっかり閉じる役割を果たしながら、キッチンにユーモアを添えてくれるのが「パンどろぼう ふくろとめクリップ」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「盗んだパンがまずかった時のなんとも言えない表情」を再現しているそうで、使うたびにクスッと笑ってしまいそうです。食パンの袋やスナック菓子など、ちょっとした保存に使えるサイズ感も、嬉しいポイントです。

クルー姿がなんともシュール「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」

マッククルーの帽子を被った「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」も再登場。手を上下に動かしてポーズを変えられるギミックが付いていて、ポーズを決めるたびに思わず写真を撮りたくなります。棚や玄関にちょこんと飾って、日常にちょっとした癒しをプラスしてみてはいかがでしょうか？

writer：内山友里