サムスンの次期フラッグシップモデル「Galaxy S26」シリーズのデザインに関して新たな情報が流出しました。

↑直角と角丸、どっちがいい？（画像提供／JCM - stock.adobe.com）

著名リーカーのIce Universe氏は、「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」用とされる画面保護フィルムの画像をXに投稿。その画像を見ると、3枚すべての角が丸みを帯びており、3機種とも丸い角を持つディスプレイを採用していると推測できます。

S26、S26+、S26 Ultra pic.twitter.com/JRVUwipvRp — PhoneArt (@UniverseIce) November 3, 2025

こうした特徴は、数か月前に公開された予想レンダリング画像と一致しています。

現行のフラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズでは、S25とS25＋が丸みを帯びたディスプレイを採用している一方、S25 Ultraの角は比較的鋭く、デザインの印象が異なっていました。S26シリーズでは3機種の外観がより統一される見通しです。

さらに、今回の保護フィルムからは、3機種ともベゼルの幅が均一で非常に細くなることがうかがえます。S25シリーズよりもさらに薄くなるのかどうかは、実機の登場後に検証されることになりそう。

なお、「Galaxy S26」シリーズは2026年2月25日に発表される可能性が高まっています。発売までまだ3か月ほどありますが、今後の動きに注目です。

Source: Ice Universe（X）

via: SamMobile

The post 次期「Galaxy S26」シリーズ、角丸ディスプレイで統一？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.