立派なお兄ちゃんに変身した長男「終わらないイヤイヤ期はない」この気持ちを“号外”で知らせたい！【漫画】
子育てをしていると、誰もが一度はぶつかるのが「イヤイヤ期」だ。頭では「子どもの成長の証」とわかっていても、日々向き合う親にとっては大変なもの。イラストレーターのねここあんなさんが長男のイヤイヤ期を思い出した出来事を描いた漫画も、SNSで話題となっている。
ある日、次男をお風呂に入れようとした作者は、急な腹痛に襲われた。やむを得ず、長男に「シャワー浴びてて」と声をかけ、お風呂前で裸になった次男を託してトイレへ駆け込む。
ひとまず落ち着いてからお風呂場に戻ると、なんと長男がが次男の頭を洗っていたのだ。しかも長男は母の様子を気づかいながら、「これからイヤイヤ期が来たら、オレが手当（？）してあげた方が楽でしょ」と頼もしい言葉をかけてくれた。
実は長男はイヤイヤ期が激しかったタイプ。作者はその頃の大変さを思い出しながらも、立派なお兄ちゃんに成長したことをイヤイヤ期で困っている親に「号外で知らせたい」と思うのだった。
この出来事について、作者のねここあんなさんに詳しい話を聞いた。
ー長男さんは普段からこのように気付いてくれるのでしょうか？
本人が元々すごいイヤイヤ期勢だったので、気がつくのかと思います
ー「イヤイヤ期があったこと」を伝えたいと思った手段が「号外」となったのには理由はありますか？
今イヤイヤ期でしんどい思いをしているお母さんたちが知ったら希望になるかなと思いました。
ー号外に載せたい内容を教えていただきたいです！
「終わらない雨はない。終わらないイヤイヤ期もきっとないよ。」です。
ー長男さんが次男さんにやってくれるお世話で、特に助かっていることは何ですか？
弟が泣きかけた時に笑わせたり、あやしてくれます。他にも、私がいっぱいいっぱいになった時に代わりに動いてフォローしてくれるのが本当に助かっています。例えば弟の手がベトベトになったらおしぼり持ってきてくれるなど、気が利く一面もあります。
(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）